Économiser de l’argent sur la vérification des comptes est dangereux et contre-productif

Supposons que nous ayons un compte bancaire où l’on garde 10000 euros d’économies. Compte tenu des dépenses engagées pour garder le compte ouvert et du pouvoir d’achat lui-même, après environ cinq ans cet argent il deviendrait environ 8 000 € (8 161 pour être exact).

Comment éviter les frais de fonctionnement inutiles et autres dépenses

Prenons un fait en considération: les rendements des comptes relatifs aux stocks sont désormais à zéro et les estimations ne prennent en compte que les coûts moyens de gestion du compte courant. Nous avons droit de timbre de 34,20 euros (à partir de stocks annuels moyens supérieurs à 5 000 euros) e une inflation moyenne de 2% sur la perte de pouvoir d’achat. Un compte de 1000 euros se réinitialiserait presque entièrement. Pour les jeunes, les coûts seraient légèrement inférieurs: 10 000 deviendraient 8 481,31 euros et la facture diminuerait de moitié, mais le concept ne change pas. Avec les comptes en ligne, les économies seraient plus importantes tant pour les familles que pour les jeunes, avec une dépense respective de 25 et 17 euros e les pertes seraient très faibles par rapport aux comptes traditionnels.

La Banque d’Italie a calculé une estimation du montant actuel des comptes bancaires et le chiffre exact semble être de 1,371 milliard d’euros. Si l’on considère l’inflation, qui oscille entre 0,8% et 2%, cet argent perdrait en 5 ans de 54 à 129 milliards d’euros de pouvoir d’achat. Et à cela, il faut ajouter le retour sans instruction de notre épargne. Par conséquent, en tenant compte d’une petite partie de nos économies pour les dépenses ordinaires, le reste de l’argent doit être remboursé. Les comptes de dépôt, le marché boursier ou les obligations sont quelques-uns des moyens d’éviter le gaspillage. Tout le monde peut adopter la solution qu’il juge la plus appropriée.