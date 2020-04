Économisez 15 $ sur les deux appareils Amazon les plus vendus de tous les temps – .

Amazon fabrique de nombreux produits populaires qui entrent dans sa catégorie «Appareils Amazon», des lecteurs eBook Kindle et tablettes Fire aux sonnettes vidéo Ring et plus encore.

Il va sans dire que ses lecteurs multimédias en streaming Fire TV et les différents haut-parleurs Echo des produits les plus populaires d’Amazon.

Parmi eux, le Fire TV Stick et Echo Dot sont les deux appareils les plus vendus qu’Amazon a à offrir, et en ce moment il y a beaucoup sur le site d’Amazon qui réduit de 15 $ vos coûts lorsque vous les regroupez tous les deux.

Tout le monde sait que l’activité de matériel d’Amazon a commencé avec le Kindle et a grandi à partir de là. Les différents Kindle d’Amazon, et le nouveau Kindle Paperwhite étanche en particulier, sont toujours les meilleurs lecteurs de livres électroniques sur le marché après tout ce temps, mais les nouvelles lignes d’appareils qui sont apparues au fil des ans sont devenues beaucoup plus populaires. Et il ne fait pratiquement aucun doute à ce stade que les haut-parleurs Echo et les lecteurs Fire TV sont en tête de liste.

Les produits Fire TV et les haut-parleurs Echo se sont beaucoup améliorés au fil des ans, et il y a plus de variété que jamais auparavant. Cela dit, il y a encore deux appareils en particulier qui dépassent tout le reste de la gamme Amazon. Le premier est l’Echo Dot et le second est le Fire TV Stick, et vous pouvez les obtenir ensemble dès maintenant avec un rabais de 15 $! Cette offre disparaîtra probablement au cours du week-end, alors profitez-en tant que vous le pouvez.

Voici quelques présentations d’Amazon sur le Fire TV Stick et Echo Dot de la page du bundle:

Associez la clé Fire TV incluse avec Alexa Voice Remote et Echo Dot pour un contrôle vocal mains libres de votre Fire TV avec Alexa. Demandez simplement à Alexa de lire et de rechercher des films et des émissions de télévision, et profitez de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa. Suivez les instructions ci-dessous et découvrez tout ce que vous pouvez faire sur Fire TV en utilisant Echo ici.

Sur le Fire TV Stick:

Branchez simplement Fire TV Stick sur votre téléviseur HD et commencez à diffuser en quelques minutes. Avec la télécommande Alexa Voice, appuyez sur et demandez pour trouver facilement vos films et épisodes télévisés préférés, ainsi que les actualités et les sports en direct. De plus, les boutons d’alimentation et de volume vous donnent plus de contrôle.

Regardez votre contenu préféré sur YouTube et l’application News sur Fire TV, ou des succès et des émissions de télévision hollywoodiennes de Pluto TV, Tubi, Sony Crackle, IMDb TV et d’autres sans abonnement payant. Diffusez des millions de chansons et utilisez votre Alexa Voice Remote pour demander une chanson, un artiste, une liste de lecture ou contrôler la lecture via des services comme Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora et iHeartRadio. Des frais d’abonnement peuvent s’appliquer.

Sur le point d’écho:

Notre Echo le plus populaire est maintenant encore meilleur. Avec un nouveau haut-parleur et un nouveau design, Echo Dot est un haut-parleur intelligent à commande vocale avec Alexa, parfait pour n’importe quelle pièce. Demandez simplement de la musique, des nouvelles, des informations et plus encore. Vous pouvez également appeler presque n’importe qui et contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles avec votre voix.

Facilitez-vous la vie à la maison. Utilisez votre voix pour définir des minuteries, ajouter des éléments aux listes et créer des événements de calendrier et des rappels. Vous pouvez également consulter les actualités, la météo ou le trafic. Demandez des résultats sportifs, des séances de cinéma, des heures de restaurant ou des informations.

