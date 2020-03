Économisez 20 $ en regroupant les deux appareils Amazon les plus vendus – .

Il est assez difficile de croire qu’Amazon a fait ses débuts en tant que libraire en ligne. Il semble qu’il y ait une vie. Lorsque nous pensons à Amazon ces jours-ci, nous pensons à deux choses principales avant toute autre chose. Tout d’abord, nous savons qu’Amazon est l’endroit idéal pour commander à peu près tout ce que vous pouvez imaginer et le faire expédier par courrier express à votre porte pour moins que ce que vous paieriez ailleurs. Et deuxièmement, nous savons qu’Amazon est la société qui fabrique toutes sortes d’excellents produits matériels qui contrebalancent les concurrents tout en offrant des expériences utilisateur exceptionnelles.

Parmi toutes les gammes de périphériques matériels populaires d’Amazon, il existe en particulier deux gadgets qui dépassent tout le reste en ce moment. Les allumeurs volent toujours des étagères et le nouvel Echo Show 5 est également très populaire (et 20 $ de rabais en ce moment si vous achetez une remise à neuf), mais le Fire TV Stick 4K et l’Echo Dot sont les meilleurs vendeurs d’Amazon en ce moment par un glissement de terrain.

Le Fire TV Stick d’entrée de gamme est toujours le lecteur multimédia en streaming le plus vendu d’Amazon, mais le Fire TV Stick 4K amélioré s’est vendu encore mieux ces dernières années. Pour seulement 10 $ de plus, vous bénéficiez d’une prise en charge de la résolution 4K et du contenu HDR. Compte tenu du prix abordable des téléviseurs 4K de nos jours, le Fire TV Stick 4K est clairement le meilleur choix pour la plupart des gens.

Du côté Alexa, il va sans dire que l’Echo Dot est le haut-parleur Echo le plus vendu d’Amazon. C’est le haut-parleur Echo le plus abordable d’Amazon par une marge importante, il est donc facile d’acheter un tas d’Echo Dots et de vous assurer que vous pouvez accéder à Alexa et prononcer des commandes vocales, peu importe où vous êtes chez vous.

Le Fire TV Stick 4K coûte 50 $ si vous l’achetez seul, et l’Echo Dot coûte également 50 $ en tant qu’achat autonome. Aucun produit individuel n’est en vente en ce moment sur Amazon, mais si vous les regroupez, vous obtenez un gros rabais de 20%. Cela réduit de 20 $ le prix total du forfait, vous offrant à la fois le Fire TV Stick et l’Echo Dot pour un total de seulement 79,98 $.

