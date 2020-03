Économisez 25 $ sur une multiprise avec Alexa ou 30 $ sur une batterie de secours UPS, aujourd’hui seulement – .

De plus en plus de régions des États-Unis exhortent ou même forcent les gens à rester chez eux au milieu de l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Avec toutes ces familles qui restent à l’intérieur, nous dépendons plus que jamais de tous les appareils autour de nos maisons qui ont besoin d’électricité pour fonctionner.

Amazon organise une vente d’une journée sur une batterie de secours UPS de premier ordre qui peut vous garder connecté en cas de panne de courant.

Cela ne fait même pas une semaine que mon ménage s’est mis en quarantaine dans le but d’aider à «aplatir la courbe» et à ralentir la propagation du nouveau coronavirus, mais il est déjà évident que nous n’allons pas passer au travers ceci sans nos gadgets. Bien sûr, nous apprécions la compagnie de chacun, nous avons beaucoup de livres à lire et nous pourrions faire d’autres choses hors ligne. Mais nous nous retrouvons toujours à passer la plupart de notre temps sur nos ordinateurs, sur nos smartphones et à regarder du contenu en streaming à la télévision. Après tout, c’est le moment idéal pour rattraper son retard sur tous les spectacles impressionnants de Netflix que nous avons manqués!

Nous nous attendons à vivre ainsi pendant un certain temps, car la pandémie de COVID-19 ne fait que commencer à traverser les États-Unis. Inutile de dire que nous n’avons jamais été aussi dépendants de l’électricité et de la connectivité que nous le sommes actuellement. Alors, que se passe-t-il lorsque le courant est coupé? Nous sommes couverts, et vous pouvez l’être aussi grâce à l’offre d’un jour d’Amazon qui réduit le protecteur de batterie et de protection contre les surtensions APC BE550G UPS à seulement 49,99 $.

Au prix normal de 80 $, l’APC BE550G ressemble à une multiprise gonflée et c’est parce qu’il y a une énorme batterie de 550 VA à l’intérieur. En cas de coupure de courant dans votre maison, la batterie de secours démarre immédiatement et continue d’alimenter tous les appareils connectés pendant des heures jusqu’à ce que le courant soit rétabli. Nous avons notre modem câble et notre routeur connectés à notre onduleur, nous ne perdons donc jamais l’accès à Internet lorsque l’alimentation est coupée. Ensuite, nous connectons également nos ordinateurs portables et téléphones pour les garder chargés.

En prime, il existe également un accord d’une journée sur le protecteur de surtension intelligent APC PH6U4X32 sur Amazon en ce moment. Vous savez comment les prises intelligentes vous permettent de contrôler n’importe lequel de vos appareils «stupides» depuis votre smartphone ou avec des commandes vocales grâce au support Alexa? Eh bien, cette multiprise intelligente est exactement comme ça, mais c’est six prises intelligentes en une! Il se vend normalement 60 $, mais vous pouvez en acheter un (ou plusieurs) sur Amazon pour seulement 34,99 $ si vous le faites avant la fin de la journée.

