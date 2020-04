Économisez 28 $ sur un autocuiseur polyvalent avec friture à air intégrée – .

Seuls les multi-cuiseurs Instant Pot les plus chers du marché ont une friture à air intégrée, c’est pourquoi Instant Pot vend un accessoire spécial qui ajoute de la friture à l’air à l’une de ses cuisinières de 6 pintes.

Le multi-cuiseur tout-en-un Carl Schmidt Sohn 1829, d’autre part, est un multi-cuiseur avec une friture à air intégrée.

Il se vend normalement à 180 $, mais un coupon spécial réduit le prix à 151,99 $ pour une durée limitée.

Si vous avez déjà une casserole instantanée et que vous recherchez également une friteuse à air, nous avons une excellente nouvelle: la société propose désormais le couvercle de la friteuse à air instantané, qui ajoute des fonctionnalités telles que la friture à l’air, le rôtissage, la cuisson au four, la cuisson au gril et même la déshydratation à n’importe quel pot instantané de 6 pintes. Il coûte 140 $ mais si vous vous rendez sur Amazon, vous le trouverez en vente pour un peu moins de 80 $!

Si vous ne possédez pas déjà une casserole instantanée ou une friteuse à air, ne vous sentez pas à l’écart parce que nous avons réussi à trouver une offre de tueur que vous allez adorer. Le multi-cuiseur tout-en-un Carl Schmidt Sohn 1829 ressemble à une casserole instantanée et il a sept modes de cuisson différents, tout comme une casserole instantanée. Contrairement à la plupart des Instant Pots, cependant, l’un de ces modes est la friture à l’air. Cela signifie que vous pouvez faire cuire des aliments délicieusement croustillants sans toute l’huile et donc les calories qui accompagnent la friture.

Ce modèle haut de gamme provient d’une marque bien connue avec beaucoup d’héritage – saviez-vous que Carl Schmidt Sohn a commencé en tant que fabricant d’épées en 1829? – et cela coûte un joli sou à 180 $. Utilisez le code de coupon 7GLLX3JP à la caisse, cependant, et vous ne paierez que 151,99 $.

COMBINAISON TOUT-EN-UN À LA CUISINIÈRE À PRESSION ET À LA FRITEUSE À AIR – Ce combo autocuiseur et friteuse à air de 6,5 pintes a les capacités de cuisson polyvalentes, y compris la vapeur, le sauté / saisir, le cuiseur à pression, l’air croustillant, la cuisson au four / rôti, le gril pour préparer des plats appétissants avec plus de saveurs. Une cuisinière multifonction qui économise votre espace et offre un confort.

TECHNOLOGIE UNIQUE BREVETÉE – Nous sommes les premiers à avoir la technologie de séparation des couvercles des combos autocuiseur et friteuse à air. Contrairement aux autocuiseurs ou friteuses à air courants, ce combo combine les fonctions des deux, devenant un cuiseur de cuisson et de croustillant. Cet hybride autocuiseur et friteuse à air vous aide à cuire du poulet, des ailes, des côtelettes de porc croustillantes à l’extérieur et tendres à l’intérieur grâce à la technologie de la friteuse à air.

DIGITAL LED TOUCH – ÉCRAN AVEC 22 PRÉRÉGLAGES DE CUISSON – Une touche sur le panneau, sélectionnant l’un des 15 préréglages de cuisson pour cuisiner facilement – Steak, poulet, fruits de mer, crevettes, bacon, aliments surgelés, frites, légumes, légumes-racines, pain, desserts , Préchauffer et plus encore. Le panneau de commande à écran tactile rend cet ensemble autocuiseur et friteuse à air facile à utiliser! La fonction de préchauffage intégrée peut garantir que la cuisinière atteint la température souhaitée.

FACILE À NETTOYER – Fourni avec la technologie de séparation pour les combos autocuiseur et friteuse à air de 1829 CARL SCHMIDT SOHN, le nettoyage de cet autocuiseur deux en un sera plus pratique et plus rapide que celui des autres combos autocuiseur et friteuse à air sur le marché . Il vous suffirait de retirer le couvercle et de le laver délicatement.

SUPER SAIN ET SÉCURITAIRE – Le pot antiadhésif est lavable au lave-vaisselle, sans PFOA et sans BPA. Cet ensemble combo autocuiseur et friteuse à air offre un goût délicieux et croustillant de friture avec une graisse 97% inférieure par rapport aux méthodes traditionnelles de friture. Un cadeau sain idéal pour les papas, les mères, la famille et les amis qui apprécient une alimentation saine.

Paramètres: 150 ° F-400 ° F, 120V, friteuse à air 1500W, autocuiseur 1000W.

