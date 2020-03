Économisez 40% sur les superbes sacs photo et sacs à dos de Peak Design

La société Peak Design basée à San Francisco a commencé sa vie sur Kickstarter, et a rapidement gagné un énorme public de fans. Et pas étonnant: il a des sacs magnifiquement conçus qui peuvent être personnalisés pour convenir à n’importe quel but, et les clips et les sangles de l’entreprise contribuent grandement à ce que cela se produise.

Chaque aspect des sacs Peak Design est bien pensé – construction, matériau, fonctionnalité et convivialité. Les sacs sont ensuite testés minutieusement avant d’être mis en vente. Chaque sac du catalogue Peak Design peut aller de la salle de conférence aux vacances, avec la possibilité de transporter des ordinateurs portables, des vêtements ou du matériel photo avec seulement quelques clips robustes.

Les sacs ne sont pas bon marché, cependant, donc pour ceux qui convoitent un transporteur Peak Design, cela pourrait être une bonne chance de vous accrocher un sac à dos quotidien ou un messager quotidien, et de réaliser des économies dans le processus.

Notez que la remise de 40% est sur les options V1 d’origine des sacs, bien qu’il y ait 20% de réduction sur tous les autres produits Peak Design, sauf son trépied de voyage. La vente se termine le 6 avril.

Peak Design Everyday Sac à dos V1 20L | 156 $ / 129 £ / 257 AU $ (40% de rabais)

Accédez-y par les côtés ou par le haut et personnalisez-le selon vos besoins – c’est un sac très adaptable. Vous pouvez l’utiliser lors de vos voyages (lorsque nous le pourrons à nouveau) pour transporter l’essentiel ou y ranger votre équipement photo. Vous avez le choix entre quatre options de couleurs.

Si l’option 20L ne vous suffit pas, vous pouvez également bénéficier de la même remise de 40% sur le sac à dos 30L. Choisissez simplement votre style et votre taille avant de passer à la caisse.

Voir l’offre

Peak Design Everyday Sling 10L V1 | 90 $ / 74 £ / 148 AU $ (40% de rabais)

Avec une capacité de 10L, ce sac à bandoulière est destiné à ceux qui croient aux voyages légers. Si vous pensez que vous n’en avez pas besoin sous la main, il s’aplatit complètement pour être emballé dans un sac ou une valise plus grand. Le compartiment principal est un chargeur latéral et comporte des séparateurs FlexFold de Peak Design qui créent des espaces désignés dans le sac. Il s’adaptera même à une petite caméra de voyage à côté des éléments essentiels habituels. Et, comme les autres sacs Peak Design, il est imperméable à l’eau pour démarrer.

Un sac à bandoulière 10L trop grand pour vos besoins? Tu peux toujours prenez un 5L, également pour 40% de réduction.

Voir l’offre

Peak Design Everyday Messenger 13 V1 | 132 $ / 109 £ / 329 AU $ (40% de rabais)

La deuxième itération de ce sac de 13 litres est notre sac photo préféré, mais cela coûte un joli sou. Cependant, optez pour la première version du 13L Every Messenger et vous pouvez obtenir un rabais de 40% sur les trois options de couleur. La fermeture à rabat de ce sac possède quatre points de fixation, ce qui le rend vraiment sûr, mais il est remarquablement rapide à ouvrir pour que vous puissiez saisir tout ce dont vous avez besoin en un tournemain. Vous pouvez installer un ordinateur portable de 13 pouces, un appareil photo et d’autres éléments essentiels – diable, vous pouvez même fixer un trépied de voyage sur le dessus et fermer le sac!

Voir l’offre