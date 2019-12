Économisez 50 $ sur le populaire Chromebook Samsung 4 dans cette offre de Noël de dernière minute – .

Noël est arrivé, ce qui signifie que vous pouvez cesser de vous soucier des achats de cadeaux et commencer à vous inquiéter de vous lancer dans l'action pendant que les détaillants organisent des ventes de fin d'année tueur! Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable, pensez à accrocher un Samsung Chromebook 4 alors qu'il coûte 50 $ sur Amazon. Ce Chromebook le plus vendu comprend un écran HD de 11,6 pouces, un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage eMMC, et il ne coûte que 179,99 $ pour le moment. C'est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour ce modèle, mais cet accord ne durera pas longtemps.

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Design compact et léger avec écran de 13,3 pouces

Durabilité de qualité militaire

Connectivité ultra-rapide avec Gigabit Wi-Fi

Sécurité avancée avec plusieurs couches de protection antivirus intégrée

12,5 heures d'autonomie

Assistant Google activé

