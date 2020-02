Économisez 67% sur l’un des meilleurs services VPN au monde et un cadeau de stockage dans le cloud

Comment avez-vous tendance à célébrer votre anniversaire? Gâteaux? Présente? Des soirées? Pas IPVanish – le service VPN très apprécié propose des remises massives et des cadeaux pratiques pour marquer sa 8e année de sécurité Web.

Pour seulement 47,88 $ ou l’équivalent de 3,99 $ par mois, vous pouvez obtenir un abonnement d’un an à IPVanish. C’est 12 mois de protection ultime en ligne et d’exploration sans restriction d’Internet.

IPVanish est un leader mondial dans le jeu VPN et nous nous classons très bien (prenant la troisième place dans notre meilleur guide de service VPN). Vous bénéficiez d’une performance rapide, d’une connexion jusqu’à 10 appareils, d’une utilisation illimitée, d’un accès à plus de 1300 serveurs et, surtout, de la possibilité de débloquer Netflix dans les pays d’outre-mer et d’autres sites restreints.

Et, en prime, IPVanish vous donnera également un an d’accès au stockage cloud SugarSync. C’est un espace complet de 250 Go pour toutes vos photos, morceaux et vidéos. Lorsque nous avons examiné le service, le plus gros problème que nous avons pu trouver était qu’il était trop cher … donc pas de problème avec cette offre!

Offre VPN: 67% de réduction sur l’anniversaire d’IPVanish

VPN IPVanish | 1 an | 67% de réduction | 283,76 $ 47,88 $ (environ 37 £)

Il s’agit d’une remise sérieuse. Vous économiserez 67% sur les 12 mois pour une protection ultime en ligne et une exploration sans frontière d’Internet. IPVanish vous permet de connecter jusqu’à 10 appareils, une utilisation Internet protégée illimitée et des serveurs VPN dans plus de 75 pays – et le tout pour l’équivalent de moins de 4 $ par mois.

Que pouvez-vous faire avec un VPN

Il y a traditionnellement deux raisons principales pour lesquelles vous pourriez vouloir obtenir un VPN – vous protéger en ligne et éviter les restrictions Internet. En termes de sécurité en ligne, un VPN utilise des technologies de cryptage pour masquer votre adresse IP afin que vous ne puissiez pas être suivi. Simplement, cela rend beaucoup plus difficile votre traçage sur Internet.

Leur autre utilisation est un peu plus large dans ses fonctionnalités et plus réaliste. Les VPN peuvent vous permettre de contourner les restrictions en ligne, ce qui signifie regarder vos chaînes préférées dans d’autres pays, obtenir des offres moins chères sur les vols et les trains et regarder Netflix dans n’importe quel pays, où que vous soyez.

