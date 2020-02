Économisez 99 $ sur un iPad de 10,2 pouces, ainsi que sur la dernière vente flash Best Buy

Les meilleures offres de vendredi incluent jusqu’à 99 $ de réduction sur un iPad de 10,2 pouces, une nouvelle vente flash Best Buy et des remises notables sur Mac mini. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Prenez 99 $ de rabais sur iPad

Staples propose un iPad Wi-Fi 32 Go de 10,2 pouces d’Apple pour 249 $. Cela représente une économie de 80 $ par rapport au tarif normal et correspondant au meilleur que nous ayons vu sur Amazon ces derniers mois. En parlant de ça, vous pouvez économiser 99 $ sur les modèles haut de gamme via Amazon, y compris les configurations cellulaires.

Dernière vente flash Best Buy

Aujourd’hui seulement, Best Buy propose une nouvelle technologie de vente flash sur les remises dans presque toutes les catégories, y compris de lourdes démarques sur MacBook et plus encore. Vous trouverez tout, des Mac aux téléviseurs, des accessoires pour la maison intelligente et plus encore en vente dès aujourd’hui. La vente flash Best Buy d’aujourd’hui réduit jusqu’à 1 500 $ sur une variété de modèles de MacBook Pro. Les offres commencent à 1 900 $ avec un fort accent sur les configurations 15 pouces de génération précédente. Des rabais importants peuvent être obtenus sur les variantes haut de gamme, ce qui en fait un excellent moment pour passer à une machine de qualité professionnelle à moindre coût. Vous pouvez parcourir toute la sélection d’offres MacBook Pro ici.

B&H réduit divers Mac

B&H a lancé une nouvelle vente Apple ce matin, offrant des remises notables sur presque tous les Mac de la génération actuelle. La livraison gratuite est disponible pour tous. En tête d’affiche, le MacBook Air 13 pouces d’Apple est réduit de près de 270 $ de rabais, qui est la deuxième meilleure baisse de prix que nous ayons observée à ce jour. Vous pouvez notamment économiser sur les configurations haut de gamme rarement mises en vente. Le modèle 1,6 GHz / 16 Go / 512 Go se distingue par 1 429 $ (Règl. 1 699 $). Vous pouvez voir toutes les meilleures offres MacBook Air ici avec diverses remises Mac mini.

Synology 4-Bay NAS tombe à Amazon bas

Amazon propose actuellement le Synology NAS DiskStation DS418j à 4 baies pour 247 $. Habituellement vendue 300 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 18%, marque la première baisse de prix notable que nous avons vue et un nouveau plus bas historique. Parfait pour les sauvegardes Time Machine, le stockage multimédia et des choses de cette nature, le DS418j de Synology est un excellent NAS d’introduction pour ceux qui débutent. Il est équipé de quatre baies de lecteur, ce qui vous permet d’ajouter jusqu’à 40 To de stockage lorsqu’il est équipé de disques durs.

Concentrateurs Anker USB-C pour 17 $

AnkerDirect via Amazon propose une sélection de ses concentrateurs USB-C pour 17 $ chaque. Notre préféré est le concentrateur 5 en 1 qui contient des cartes SD, microSD, USB 3.0 et plus pour 17 $. Régulièrement 26 $, cela correspond exactement à ce que nous voyons normalement proposé à la vente sur des hubs comme celui d’Anker. Apple a fait un choix audacieux en 2016 pour supprimer tous les ports sauf USB-C / Thunderbolt 3 de sa gamme MacBook et n’a pas encore fait marche arrière sur cette conception. Compte tenu de cela, vous voudrez garder un concentrateur avec vous à tout moment si vous possédez l’une de ces machines pour obtenir l’utilisation de l’USB-A, du SD et plus encore. C’est exactement ce que font ces concentrateurs, et il n’y a pas d’alimentation ou de câbles externes à suivre pour les utiliser.

