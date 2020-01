Économisez gros avec les offres TV OLED – baisse de prix sur les écrans haut de gamme aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les offres de télévision OLED se multiplient, en particulier à l’approche du Super Bowl. Il n’y a rien de tel qu’une clarté impressionnante et des couleurs dynamiques à couper le souffle pour faire ressortir votre salon, et chaque film, émission et jeu est frappant sur un téléviseur OLED bien conçu. C’est pourquoi nous recherchons ces dernières offres de téléviseurs OLED LG pour offrir d’excellentes économies sur un nouveau téléviseur pour 2020. Ces appareils sont à la pointe de la technologie OLED, offrant des fonctionnalités intelligentes fantastiques et des processeurs puissants pour améliorer tous les aspects de l’expérience de visionnement. Ces offres facilitent plus que jamais la possession d’un téléviseur OLED bon marché.

Nous avons trouvé des prix incroyables sur les téléviseurs LG OLED bon marché. Pour atteindre cet idéal parfait de prix et de fonctionnalités, cette gamme d’écrans OLED LG C9 propose de superbes offres télévisées à l’approche de 2020. Le LG C9 est un excellent écran global d’un fabricant bien connu pour son haut de gamme téléviseurs et encore meilleur traitement de mise à l’échelle A9.

De plus, le modèle C9 est l’une des variantes les plus riches en fonctionnalités de la gamme OLED de LG – introduisant un son et des images incroyables dans n’importe quel salon. Le processeur A9 de deuxième génération optimise chaque émission de définition standard pour un résultat 4K, ce qui signifie que vous obtenez toujours la meilleure image avec une analyse encore plus intelligente sous le capot.

Ajoutez à cela la clarté époustouflante du repérage des couleurs d’un écran OLED, aidé par le Dolby Vision que vous obtenez tout de suite et HDR 10 Pro, et vous avez un affichage incroyable.

Économiser gros avec ces superbes offres de téléviseurs OLED est une excellente façon de commencer l’année et avec un ensemble de fonctionnalités et une qualité d’image comme celle-ci, vous serez prêt pour le divertissement de 2020.

Les meilleures offres de téléviseurs LG OLED d’aujourd’hui

Meilleures offres de téléviseurs LG OLED aux États-Unis

Téléviseur HDR OLED 4K UHD LG C9 de 55 pouces | 2 499 $ 1496,99 $ chez Walmart

Économisez 1000 $ sur cette classe C9 de 55 pouces de la gamme de téléviseurs OLED de LG. C’est un excellent prix sur une version récente qui contient toutes les fonctionnalités de LG que vous attendez, y compris la technologie AI ThinQ et le processeur intelligent Gen 2.

Téléviseur HDR OLED 4K UHD LG C9 65 pouces | Barre de son / Xbox One S | 3 852 $ 2246,99 $ chez Walmart

Pour le même prix que d’autres détaillants vendent cette offre de téléviseur OLED LG de 65 pouces à lui seul, Walmart propose votre choix de barre de son pour 2096 $ ou la version Xbox One S répertoriée ici. C’est un excellent ensemble si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre nouveau téléviseur.

Meilleures offres LG OLED TV au Royaume-Uni

Téléviseur HDR OLED UHD 4K C9MLB de 55 pouces de LG | £ 1,799 1449 £ chez Currys

Vous obtenez un magnifique écran OLED sur ce téléviseur LG, le tout pour 350 £ de réduction cette semaine. Ajoutez un processeur A9 de deuxième génération, Dolby Vision et Atmos, l’intégration du HDR10 et de l’assistant intelligent, et vous vous êtes fait une bonne affaire.

Plus d’offres TV LG OLED

Vous cherchez un écran moins cher? Vous pouvez trouver de grands Prix ​​des téléviseurs OLED sur le Web si vous savez où chercher (et heureusement nous le faisons). Ou, si vous cherchez une télévision géniale sans dépenser d’argent haut de gamme, vous voudrez peut-être essayer un Offre TV 4K.