Économisez gros sur prev-gen. iPads et Mac dans les meilleures offres d’aujourd’hui

Économisez gros sur les Mac, iPad et autres générations de la génération précédente grâce aux meilleures offres d’aujourd’hui. Plus les démarques sur les thermostats ecobee HomeKit et les récepteurs CarPlay. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Remises Woot Macs et iPads

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers iPad, Mac et autres Apple reconditionnés 75 $. Une offre exceptionnelle est l’iPad mini 4 Wi-Fi 16 Go à 190 $. À titre de comparaison, il s’est vendu à l’origine à 399 $ et Apple propose des versions rénovées à 210 $ actuellement.

Les fonctionnalités notables ici incluent un écran Retina de 7,9 pouces et la puce A8 d’Apple. Vous bénéficierez également de la prise en charge Touch ID et d’une caméra HD 1080p à l’avant. Idéal pour les enfants qui veulent ou ont besoin d’un iPad, surtout si vous ne voulez pas dépenser gros pour les derniers modèles.

Woot propose des produits Apple de la génération précédente en vente sur 75 $ dans la promotion d’aujourd’hui. Vous trouverez une large gamme d’offres, notamment des iPad, des iMac et des MacBooks.

Offres groupées ecobee3 lite HomeKit

Amazon propose actuellement le thermostat ecobee3 Lite Smart HomeKit fourni avec deux des capteurs de pièce de la marque pour 190 $. Au lieu de 249 $, le thermostat récupère généralement lui-même un prix de 169 $. Ajoutez à cela la valeur des capteurs et vous économiserez 24% tout en verrouillant l’un des meilleurs prix à ce jour sur le bundle. Le contrôle HomeKit ouvre la voie sur ecobee3, vous permettant de modifier la température en invoquant Siri et en configurant des automatisations avec le reste de votre configuration de maison intelligente. Vous pourrez également profiter de la planification automatique, ainsi que du support Alexa et Assistant. De plus, les capteurs d’ambiance inclus vous permettent de prendre en compte les relevés de température hyperlocaux, ce qui rend votre configuration encore plus intelligente.

Le récepteur Alpine CarPlay coûte 200 $, aujourd’hui seulement

Best Buy propose l’Alpine 7 pouces CarPlay et Android Auto Receiver pour 500 $. Au lieu de 700 $, comme vous le feriez chez Crutchfield en ce moment, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 200 $ et marque un nouveau record historique. Le récepteur d’Alpine apporte CarPlay et Android Auto à votre trajet, dans un écran tactile de 7 pouces. Il améliore considérablement votre voiture pour afficher les instructions de navigation, sélectionner de la musique, etc. À côté du récepteur, vous obtiendrez également un tuner Sirius XM, qui vous permet de profiter du contenu du service de radio par satellite. Pour vous aider à démarrer, un essai de 3 mois est inclus.

Offre . du mois

Chargeasap Powerbank 150W Flash USB-C: Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation la plus rapide au monde». Il propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est disponible dès maintenant pour 149 $ (Reg $ 299) en précommande spéciale.

