Économisez jusqu’à 150 $ sur un système de caméra de sécurité sans fil Arlo Pro 3

Android Police couvre une variété de produits sous son égide – certains d’entre eux ne sont pas strictement dans l’écosystème Android – et une telle catégorie diversifiée est la surveillance à domicile. À savoir, la surveillance de la maison intelligente. Donc, chaque fois que nous arrivons à mettre en évidence des économies sur certains achats assez lourds, nous le faisons. Cette fois-ci, Amazon et Best Buy organisent des ventes en duel sur les caméras Arlo Pro 3.

Alors, avouons-le: les entreprises du secteur de la surveillance de la maison intelligente ont récemment subi un examen minutieux de la destination des données de leurs utilisateurs et de leur utilisation. Amazon’s Ring a été critiqué pour son partenariat avec les services de police locaux à des niveaux extrêmement intimes, tandis que OEM Wyze, une boîte blanche, a laissé des serveurs non sécurisés exposés au public pendant au moins deux semaines. Arlo, détenue par Netgear, basée à San Jose, a également exploité sa part de vulnérabilités.

Chaque entreprise a ses sensations fortes, mais en ce qui concerne ce secteur de la technologie, cet auteur pense personnellement que vous devriez rechercher un fournisseur qui se concentre étroitement sur son matériel et ses services et est suffisamment éloigné des influences externes pour fonctionner de manière indépendante . Et si vous respectez ces normes, il semble qu’Arlo soit à la hauteur.

L’avis d’Android Police sur l’Arlo Pro 3 se trouve ici.

Dans tous les cas, la dernière fois que nous avons vérifié il y a près de 2 semaines, nous avons constaté que le système à deux caméras Arlo Pro 3 (qui comprend la station de base) était tombé en dessous de 430 $. Maintenant, sur Amazon et Best Buy (y compris le canal de vente Amazon de Best Buy), c’est seulement 400 $.

Image: Camelcamelcamel

Les remises s’améliorent à partir de là, mais où vous trouverez le meilleur prix alternera entre les deux détaillants.

Si vous avez déjà une station de base, vous pouvez également acheter une caméra supplémentaire pour 170 $ (25 $ de réduction) auprès d’Amazon ou de Best Buy.

Image: Camelcamelcamel