Économisez jusqu’à 350 $ sur un tapis roulant Nordictrack, aujourd’hui seulement – .

Que votre objectif soit de perdre du poids ou simplement de vous mettre en forme, le cardio va jouer un grand rôle dans vos efforts. Bien sûr, vous pouvez rejoindre un gymnase et débourser 50 $ par mois, ou vous pouvez économiser de l’argent à long terme en achetant un tapis roulant pour votre maison. Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, vous pouvez toujours compter sur un tapis roulant de haute qualité pour vous offrir un excellent entraînement, et la qualité n’est pas beaucoup plus élevée que les deux modèles Nordictrack qui sont en promotion pour une seule journée sur Amazon. Le tapis roulant NordicTrack T 6.5 S de 1000 $ est en vente pour 674,99 $ dans cette vente spéciale, et le tapis roulant NordicTrack T 7,5 S est tombé à 749,99 $ au lieu de 1100 $. Ces offres incluent toutes deux une année complète d’iFit gratuitement, mais elles ne sont valables que jusqu’à la fin de la journée!

Tapis de course NordicTrack T 6.5 Si

Formation personnelle interactive à domicile propulsée par iFit; Abonnement iFit d’un an inclus avec votre tapis roulant; accéder à des programmes d’entraînement mondiaux et en studio interactifs dirigés par des formateurs à la demande (valeur de 396 $)

Écran tactile HD SMART immersif de 10 po, amorti FlexSelect et capteurs de pouls ECG Grip pour une course confortable et informée

Bénéficiez d’une réduction du bruit du moteur et de la technologie d’auto-refroidissement avec un puissant moteur DurX Commercial Plus de 2,6 chp parfait pour courir, faire du jogging et marcher dans le confort de votre maison

10% de la technologie automatique de l’inclinaison, 10 MPH SMART réglage de la vitesse; bande de roulement spacieuse de 20 po x 55 po

La conception innovante de SpaceSaver avec EasyLift Assist signifie que votre tapis roulant peut se replier après votre course pour un rangement compact et simple

Tapis de course NordicTrack T 7.5 S

Formation personnelle interactive à domicile propulsée par iFit; 1 an d’abonnement iFit inclus avec votre tapis roulant; accéder à des programmes d’entraînement mondiaux et en studio dirigés par des formateurs interactifs à la demande (valeur de 396 $)

Écran tactile HD SMART immersif de 7 pouces, amorti FlexSelect et ventilateur de tapis roulant AutoBreeze pour une course confortable

Profitez d’une réduction du bruit du moteur et de la technologie d’auto-refroidissement avec un puissant moteur DurX Commercial Plus 3.0 CHP parfait pour courir, faire du jogging et marcher dans le confort de votre maison

12% de technologie automatique d’inclinaison, inclinaison de 12 MPH SMART; bande de roulement spacieuse de 20 po x 60 po; Réduction des vibrations

La conception innovante de SpaceSaver avec EasyLift Assist signifie que votre tapis roulant peut se replier après votre course pour un rangement compact et simple

