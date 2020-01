Économisez jusqu’à 500 $ sur MacBook Pro, Apple Watch et plus encore

La pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui comprend jusqu’à 500 $ de réduction sur les derniers MacBook, plus jusqu’à 300 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 4 et une vente d’accessoires HomeKit sur Amazon. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus encore.

La vente de MacBook B&H prend jusqu’à 500 $ de rabais

B&H a lancé une nouvelle vente de MacBook Air et Pro présentant certains des meilleurs prix que nous avons vus jusqu’à présent en 2020. Vous trouverez à la vente des modèles de MacBook actuels et de la génération précédente, y compris des variantes Pro et Air jusqu’à 500 $ de rabais. Le MacBook Pro 13 pouces d’Apple mi-2019 1 549 $, ce qui représente une économie de 250 $.

Les spécifications notables ici incluent un Intel Core i5 à 2,4 GHz et une capacité de stockage de 256 Go, et 8 Go de RAM. Jusqu’à 10 heures d’autonomie et quatre ports Thunderbolt 3 complètent la liste des principales fonctionnalités. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Apple Watch Series 4 remise jusqu’à 300 $

B&H prend maintenant jusqu’à 300 $ de rabais divers modèles d’Apple Watch Series 4. Cela inclut des offres sur Nike +, des configurations haut de gamme, etc. Soyez sûr de balancer par notre tour d’horizon des meilleurs bracelets Apple Watch série 4 pour différents styles de 5 $. C’est un excellent moyen d’ignorer les options propriétaires plus coûteuses d’Apple et de tirer encore plus parti de vos économies d’aujourd’hui.

Amazon prend jusqu’à 40% de réduction sur l’éclairage HomeKit

Amazon propose jusqu’à 40% de réduction divers accessoires pour la maison intelligente. La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Notre premier choix est le commutateur d’éclairage intelligent Wemo de 2e génération pour 31 $. À titre de comparaison, il se vend généralement 40 $ chez Best Buy et d’autres détaillants. L’accord d’aujourd’hui est un nouveau record absolu d’Amazon.

Le dernier interrupteur d’éclairage compatible HomeKit de Wemo offre un design élégant avec la possibilité de profiter de la programmation automatique et plus encore. Il est également compatible avec les écosystèmes Alexa et Google Assistant. Plus d’offres peuvent être trouvées ici.

