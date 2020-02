Économisez jusqu’à 60% sur de fantastiques offres d’ordinateurs portables avec les ventes de la journée des présidents de HP

HP a déchaîné les ventes de la journée des présidents, et nous constatons de nombreuses offres d’ordinateurs portables bon marché et des économies supplémentaires sur une gamme d’ordinateurs pour se passionner. Des ordinateurs portables HP bon marché offrant des spécifications impressionnantes pour un prix de 279 $, jusqu’aux fantastiques versions HP Spectre disponibles pour seulement 673 $ (si vous êtes parmi les 30 premiers à commander), nous avons trouvé de nombreuses ventes pour chaque besoin.

De plus, vous pouvez économiser 5% supplémentaires sur les ordinateurs portables bon marché de plus de 599 $ avec le code 5PDS2020 et 10% supplémentaires sur les offres d’ordinateurs portables à plus de 999 $ avec le code 10PDS2020. Cela signifie encore plus d’économies sur certaines superbes versions d’ordinateurs portables HP.

Si vous voulez aller plus loin, les ventes de la journée des présidents de HP se sont également étendues à une gamme d’accessoires pour PC bon marché, notamment des économies fantastiques sur les souris, les claviers, les sacs, les logiciels et les casques. Si vous recherchez plus de lumières RVB, vous trouverez également une excellente vente sur la gamme HP d’ordinateurs portables de jeu OMEN et d’accessoires en direct dès maintenant.

Nous avons sélectionné certaines de nos offres d’ordinateurs portables préférées en ce moment dans les ventes de HP’s Presidents ‘Day, mais vous pouvez acheter la gamme complète chez HP. Ou consultez toutes les dernières offres de la Journée des Présidents ici sur TechRadar.

Meilleures ventes d’ordinateurs portables HP Presidents ‘Day

Ordinateur portable HP Spectre x360 | Tactile de 13 pouces | 1 149,99 $ 673,49 $ chez HP

C’est un prix fantastique sur le HP Spectre x360 13 pouces, mais il y a seulement 30 unités disponibles à ce prix vous devrez donc agir rapidement pour avoir un coup de feu. Vous achetez un processeur i5 de 8e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go à ce prix. Cependant, vous pouvez également passer à un impressionnant i7 de 10e génération, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD pour 854,99 $. Vous verrez un prix de vente indiqué sur place pour ces deux ordinateurs portables, mais utilisez le code 5PDS2020 pour garantir vos économies supplémentaires.

Ordinateur portable HP | 15 pouces | 519,99 $ 279,99 $ chez HP

À seulement 279 $, vous vous attendez généralement à récupérer des spécifications de niveau Chromebook dans un prix aussi petit. Cet ordinateur portable HP de 15 pouces offre un SSD de 128 Go très respectable, 8 Go de RAM, un processeur double cœur AMD A9 et une carte graphique Radeon R5 pour cet excellent prix.

Ordinateur portable HP | 15 pouces | 1 249,99 $ 449,99 $ chez HP

Vous achetez un fantastique processeur i7 de 10e génération dans cette offre d’ordinateur portable HP, et emportez 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Cela peut être configuré davantage pour un petit saut de prix, mais ces spécifications de démarrage semblent décentes pour un prix inférieur à 500 $.

Plus de ventes HP Presidents ‘Day

Économisez 5% supplémentaires sur les ordinateurs portables de plus de 599 $ chez HP

Promenez-vous sur la page de vente d’ordinateurs portables de la journée des présidents de HP et vous verrez déjà une gamme d’ordinateurs portables avec une remise saine. Si vous en avez trouvé un qui coûte encore plus de 599 $, cependant, vous pouvez continuer et appliquer le code 5PDS2020 pour économiser 5% supplémentaires.

Économisez 10% supplémentaires sur les ordinateurs portables de plus de 999 $ chez HP

Si vous avez un œil sur un ordinateur portable plus cher lors des dernières ventes de la Fête des Présidents, vous serez heureux de savoir qu’il existe actuellement un code promotionnel fantastique qui peut vous faire économiser 10% supplémentaires. Utilisez simplement le code 10PDS2020 à la caisse pour utiliser vos économies supplémentaires.

Accessoires PC jusqu’à moitié prix chez HP

Vous trouverez une gamme de sacs, souris, écouteurs, programmes et claviers à gagner à un prix réduit chez HP en ce moment. Cela signifie que vous pouvez équiper votre nouvel ordinateur à un prix fantastique. Nous sommes particulièrement ravis de cet abonnement de deux ans à McAfee LiveSafe, offrant un abonnement qui coûte généralement 180 $ pour seulement 59,98 $ en ce moment. Voir l’offre

Économisez jusqu’à 35% sur les ordinateurs portables et accessoires de jeu HP OMEN | chez HP

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu bon marché ou des claviers, des écouteurs ou des souris, HP a également votre dos. Ces accessoires de jeu HP OMEN sont jusqu’à 35% de réduction cette semaine, et vous trouverez également des économies supplémentaires sur certains PC. Vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur les versions supérieures à 599 $ avec le code 5GAMER2020 et 10% de rabais sur un ordinateur de plus de 999 $ avec code 10GAMER2020.

À la recherche de plus offres ordinateur portable pas cher? Nous vous avons couvert toutes les dernières ventes de cette semaine, et nous suivons également les meilleures prix des ordinateurs portables de jeu pour les mashers de bouton.