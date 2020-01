Économisez jusqu’à 90 £ avec ces offres exclusives EE iPhone XR et iPhone 11 gratuites

Alors que nous franchissions le seuil d’une nouvelle décennie, les offres d’iPhone dans tous les domaines ont été frappées par des hausses de prix soudaines, rendant Apple encore plus inaccessible que d’habitude. Alors que les prix commencent maintenant à se stabiliser, deux offres ont dépassé toute la concurrence pour offrir deux des meilleurs contrats iPhone autour.

Ces deux offres proviennent de Buymobiles, donnant le choix entre l’iPhone XR ou l’iPhone 11. À première vue, aucune de ces offres n’est leader sur le marché ou nécessairement différente de la concurrence.

Cependant, grâce à certains codes promotionnels exclusifs que nous avons mis en place pour les lecteurs TechRadar, vous pouvez abattre ces deux plans pour ne rien coûter d’avance, économisant jusqu’à 90 £. Après ces fortes baisses de prix, ceux-ci deviennent les meilleurs contrats EE sur les deux téléphones et certains des meilleurs en général.

En fait, la seule véritable concurrence à laquelle ils sont confrontés provient de deux offres directement de Three, ce qui donne 100 Go de données. Mais pour beaucoup, les économies et les avantages exclusifs d’EE – le réseau 4G le plus rapide du Royaume-Uni l’emporteront sur les transactions Big Data de Three.

Mobile simple – Apple iPhone …

Comme le nouvel Apple iPhone XR …

Offre exclusive pour iPhone 11

Offre exclusive sur l’iPhone XR

Alors, qu’est-ce qui est si bon avec l’iPhone 11 et le XR?

iPhone 11:

L’iPhone 11 est le moins cher du dernier trio d’Apple et pourtant, il ne s’agit pas vraiment d’une rétrogradation. Vous bénéficiez toujours du nouveau processeur incroyablement rapide d’Apple, d’un écran de 6,1 pouces, d’un indice de protection IP68 et même d’une batterie de 3046 mAh, suffisamment pour vous permettre de continuer toute la journée avec une seule charge.

Lisez l’intégralité de notre Test de l’iPhone 11

iPhone XR:

En tant que l’un des meilleurs iPhones actuellement sur le marché (même avec l’iPhone 11 et 11 Pro!), Il y a beaucoup à aimer avec l’iPhone XR. Par-dessus tout, la batterie se démarque vraiment. Avant le lancement de l’iPhone 11, il s’agissait de la plus grosse batterie Apple à 2942 mAh.

Doté de l’écran Liquid Retina d’Apple et d’une puissante puce A12 Bionic, opter pour ce produit phare plus économique ne signifie pas nécessairement prendre un coup sur les spécifications.

Lisez l’intégralité de notre Test de l’iPhone XR

Illimité min

Illimitédes textes

2 GoLes données

Textes: texte national et international vers plus de 200 pays dans le monde

Illimité min

Illimitédes textes

2 GoLes données

Textes: texte national et international vers plus de 200 pays dans le monde