Économisez plus de 400 $ sur ce fantastique ordinateur portable HP Pavilion ce week-end mais dépêchez-vous – le stock est limité

Si vous recherchez une offre de portable puissante à moins de 550 $, nous avons la vente pour vous. Cet incroyable ordinateur portable HP Pavilion arrive à un prix encore plus étonnant ce week-end, avec des modèles à partir de seulement 529,99 $. C’est un prix incroyable pour un ordinateur portable avec le dernier processeur i7 de 10e génération, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD et 16 Go de mémoire Intel Optane à sa disposition.

Cet accord sur les ordinateurs portables HP est en vente via les offres de la journée des présidents de HP, qui s’étendent sur une large gamme d’accessoires, d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de logiciels. Vous pouvez économiser sur tout, de votre antivirus aux versions de bureau complètes jusqu’à épuisement des stocks.

Cependant, cette offre d’ordinateur portable est un vol incroyable. Nous voyons rarement des spécifications à ce prix, en particulier avec cet impressionnant processeur. 12 Go de RAM vous permettront de faire face à toutes les tâches multitâches particulièrement lourdes que vous avez en cours, et ces 16 Go de mémoire Optane fonctionneront encore plus avec votre SSD de 256 Go pour garder les choses fluides et rapides.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un ordinateur portable fantastique pour l’édition multimédia, les logiciels à haute intensité ou simplement pour effectuer des tâches quotidiennes avec une vitesse incroyable. Cependant, il y a beaucoup plus d’offres informatiques à l’heure actuelle chez HP, et nous avons rassemblé certaines de nos économies préférées ci-dessous.

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces | 979,99 $ 529,99 $ chez HP

Cette offre d’ordinateur portable HP Pavilion est livrée avec un processeur i7 de 10e génération époustouflant qui sert de cerveau à un ensemble tout aussi complet de fonctionnalités de mémoire et de stockage. Vous achetez 12 Go de RAM – excellent à ce prix – ainsi qu’un SSD de 256 Go avec 16 Go de mémoire Intel Optane. Ce prix n’est disponible que jusqu’à épuisement des stocks, vous devrez donc vous dépêcher pour sécuriser le vôtre ce week-end.

Économisez jusqu’à 60% sur certains PC et moniteurs et bénéficiez de 5% de réduction supplémentaires sur les modèles de plus de 599 $ avec le code 5PDS2020 et de 10% de réduction sur les modèles de plus de 999 $ avec le code 10PDS2020 chez HPSÉconomisez jusqu’à 20% sur les HP Care Packs à HP Obtenez 30 $ de réduction sur Microsoft Home & Étudiant avec l’achat d’un PC chez HPGet ​​20 $ de réduction sur Microsoft Office 365 Personal chez HPSajoutez jusqu’à 55% sur McAfee Livesafe chez HPSave jusqu’à 50% sur les souris et les sacs chez HPGet ​​jusqu’à 35% de réduction sur les accessoires de jeu OMEN chez HPGet ​​jusqu’à 61% des imprimantes chez HP

