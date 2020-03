Économisez sur Anker USB-C essentiel, version précédente. Apple Watch, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent une nouvelle boîte Anker Gold à partir de 13 $, plus des réductions sur Apple Watch et 400 $ de réduction sur le MacBook Pro 15 pouces d’Apple. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Vente Anker d’Amazon sur 1 jour

Aujourd’hui seulement, Anker via Amazon propose jusqu’à 40% de réduction accessoires de charge essentiels et plus encore. Headlining est le chargeur mural Anker 60W Dual USB-C GaN pour 34 $ lorsque le coupon sur la page est coupé.

Les fonctionnalités notables ici incluent deux ports USB-C capables de pousser jusqu’à 60W de puissance. La technologie GaN permet à ce chargeur mural d’être plus petit que les modèles de la génération précédente, et la prise pliable permet également d’offrir une conception plus compacte. Idéal pour alimenter les derniers iPhones, appareils Android et iPad. Découvrez la vente entière ici pour en savoir plus.

Les offres de remise à neuf d’Apple Watch abondent

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers modèles d’Apple Watch remis à neuf 110 $. Notre premier choix est les modèles Apple Watch Series 2 Sport dans les deux tailles de 145 $ en état rénové. À titre de comparaison, ce modèle s’est vendu à l’origine pour 369 $ ou plus. Woot les appelle «remis à neuf», mais il y a une clause sur la page qui dit que les acheteurs peuvent s’attendre à un niveau d’usure modéré. Une garantie de 90 jours est incluse à l’achat si vous n’êtes finalement pas satisfait de la condition. Vous pouvez vous attendre à des mises à jour dans un avenir prévisible. Les fonctionnalités incluent le GPS intégré et le suivi de la fréquence cardiaque.

Plongez dans le reste de la vente d’aujourd’hui ici pour des offres supplémentaires sur les montres Apple et plus encore.

Le MacBook Pro 15 pouces d’Apple coûte jusqu’à 700 $

B&H propose le MacBook Pro 15 pouces Apple 2,6 GHz / 16 Go / 256 Go pour 1 999 $. Cela représente une économie de 400 $ par rapport au tarif courant et de 100 $ de moins que le prix bas de tous les temps d’Amazon. Passez à la configuration 512 Go pour 2 099 $ et obtenez 700 $ de rabais.

Ce modèle offre un processeur Intel i9 à 8 cœurs de 9e génération, un écran Retina, une barre tactile et quatre ports Thunderbolt 3. Non seulement vous obtiendrez les dernières technologies d’Apple, mais également une centrale électrique mobile capable de gérer un large éventail de tâches. Vous pouvez en savoir plus dans notre examen pratique de la gamme Apple MacBook Pro 2019.

Ce lot ecobee3 lite coûte 199 $

Amazon propose actuellement le thermostat ecobee3 lite Smart HomeKit fourni avec deux capteurs de pièce pour 195 $. Au lieu de 249 $, le thermostat récupère généralement lui-même un prix de 169 $ et la valeur des capteurs équivaut à une réduction de 22%. L’offre d’aujourd’hui se situe à moins de 5 $ de notre mention précédente et est la deuxième meilleure à ce jour. Le contrôle HomeKit ouvre la voie sur ecobee3 lite, vous permettant de modifier la température en invoquant Siri et en configurant des automatisations avec le reste de votre configuration de maison intelligente. Vous pourrez également profiter de la planification automatique, ainsi que du support Alexa et Assistant. De plus, les capteurs de pièce inclus vous permettent de prendre en compte les relevés de température locaux.

La balance intelligente d’Anker fonctionne avec Apple Health

La vitrine officielle d’Anker Newegg propose son eufy Smart Scale C1 pour 18 $. À titre de comparaison, il coûte régulièrement 30 $ sur Amazon et ce n’est que 1 $ au-dessus de notre dernière mention, ce qui en fait l’un des meilleurs prix que nous ayons suivis de tous les temps. Cette balance se connecte à votre iPhone ou appareil Android via Bluetooth pour stocker facilement les données de santé dans l’application de votre choix, ce qui rend très simple le suivi de la perte de poids, de l’IMC, etc. En tout, cette balance suit 12 mesures corporelles différentes, ce qui vous permet de garder facilement un œil sur vos progrès de perte de poids au fil des ans.

