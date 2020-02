Économisez sur les Mac Pro d’Apple, les accessoires Anker à partir de 15 $ et plus

Les meilleures offres de mercredi incluent une nouvelle vente B&H axée sur les produits Mac de qualité professionnelle, ainsi que la dernière Anker Gold Box d’Amazon, et des baisses de prix sur les boîtiers de batterie Apple officiels. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

B&H réduit les produits Apple de qualité professionnelle

B&H a lancé une nouvelle vente Apple cette semaine qui se concentre sur les machines de qualité professionnelle et les dernières versions de Cupertino. Amazon fait correspondre des offres sélectionnées tout au long. B&H prend 300 $ de rabais MacBook Pro 16 pouces d’Apple dans les deux configurations standard avec des offres de 2 099 $.

Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple arbore un clavier «Magic» entièrement repensé ainsi qu’un écran plus grand de 3072 × 1920. Il y a 1 To de stockage SSD sur ce modèle. Vous trouverez également les quatre ports Thunderbolt 3 habituels, 64 Go de RAM et une barre tactile redessinée avec des boutons d’échappement physique et d’alimentation. Consultez notre examen pratique pour plus de détails.

Découvrez l’intégralité de la vente ici pour plus d’offres.

Amazon Anker en vente 1 jour à partir de 15 $

Amazon propose jusqu’à 30% de réduction Chargeurs et accessoires multi-ports Anker. Avec tout, des câbles USB-C et Lightning aux chargeurs muraux, aux barrettes d’alimentation et à la station de charge PowerPort Atom de la société, vous voudrez certainement regarder de plus près l’événement de vente d’aujourd’hui. C’est une excellente occasion de rafraîchir votre équipement de charge ou de saisir des câbles supplémentaires pour votre kit de voyage pendant que vous y êtes. Les offres commencent à partir de 15 $ et vous trouverez nos meilleurs choix ici.

Économisez sur les étuis de batterie intelligents iPhone

Amazon propose des étuis de batterie intelligents Apple iPhone à partir de 68 $, ce qui représente une baisse par rapport au prix régulier pouvant atteindre 129 $. La connectivité Lightning et USB-C en fait un excellent compagnon pour une configuration moderne.

Au cas où vous l’auriez manqué, de nombreux étuis officiels Apple 11 / Pro / Max et X / S / Max d’Apple sont toujours en vente à de nouveaux prix bas. Consultez notre rafle pour plus de détails et un aperçu complet de chaque modèle en vente.

Le bloc de charge 3 en 1 Qi de mophie coûte 112 $

Amazon propose actuellement le chargeur de charge sans fil 3-en-1 mophie pour 112 $. Généralement vendue pour 140 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 20%, est le meilleur prix que nous ayons vu en 5 mois et se situe à moins de 7 $ de notre mention précédente datant d’octobre. En tant que station d’alimentation ultime pour votre table de nuit, le chargeur de charge sans fil 3-en-1 de mophie peut accueillir un iPhone, des AirPods et même une Apple Watch. Il sera en mesure de fournir 7,5 W de puissance à un appareil doté de la surface de charge Qi, puis une rondelle de charge dédiée vous permettra de faire le plein de votre Apple portable, ainsi qu’un divot pour AirPods.

Économisez 50 $ sur le SSD robuste de 500 Go de LaCie

Amazon propose actuellement le disque dur portable USB-C LaCie Rugged 500 Go pour 130 $. Habituellement vendue pour 180 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 50 $ et ne correspond au plus bas niveau historique qu’une seule fois auparavant. Logé dans le boîtier orange et robuste de LaCie, son SSD portable est basé sur un disque Seagate FireCuda NVMe. Il arbore un indice d’étanchéité IP67, donnant au SSD une tolérance aux chutes de 3 mètres, ainsi qu’une résistance à l’écrasement de 2 tonnes. Grâce à la connectivité USB-C, vous envisagez des vitesses de transfert supérieures à 950 Mo / s et la possibilité d’abandonner un dongle lors du couplage avec votre Mac ou iPad. En savoir plus dans notre couverture de lancement.

