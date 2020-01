Économisez une somme nette sur les robots aspirateurs Eufy avec la dernière offre du jour d’Amazon (jusqu’à 130 $ de rabais avec coupon)

Pour une entreprise de moins de dix ans, Anker produit déjà une gamme vertigineuse de produits fiables mais abordables. Parmi sa liste croissante de marques figure Eufy, une filiale dédiée à l’élargissement de la gamme de produits Anker pour inclure de nombreux appareils pour maison intelligente. Aujourd’hui seulement, vous pouvez économiser gros sur les aspirateurs robots Eufy RoboVac 30C (130 $ de rabais avec coupon) ou Eufy RoboVac 12 (110 $ de rabais avec coupon) lors de la dernière promotion Amazon du jour.

Le RoboVac 12 et le RoboVac 30C sont tous deux compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa et peuvent rassembler jusqu’à 1500 pascals de force d’aspiration, ce qui devrait les aider à garder vos tapis encore plus propres. Bien qu’aucun de ces aspirateurs ne soit équipé des fonctionnalités de cartographie domestique intelligente trouvées sur les modèles plus chers, le 30C offre une solution légèrement moins élégante aux problèmes de navigation potentiels. Eufy a inclus des bandes limites avec ce modèle qui, une fois placé, peut le garder concentré sur les zones à fort trafic choisies.

Pour garantir des économies maximales, assurez-vous d’activer le coupon de 10 $ sur la liste Amazon de l’aspirateur. Étant donné que cette remise fait partie de l’offre du jour, le temps est limité si vous êtes intéressé à prendre l’une de ces options.