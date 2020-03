Écouter la même musique à distance avec Jukebox

L’une des fonctions d’Internet est connecter les gens les uns des autres. Réseaux sociaux ou appels vidéo Ils sont un excellent exemple de la façon dont nous pouvons raccourcir les distances lorsque le contact physique n’est pas possible. Ainsi, au lieu de rester chez quelqu’un, vous pouvez voir vos amis ou votre famille depuis l’écran de votre ordinateur, tablette ou téléphone.

Et parmi les nombreuses choses que vous pouvez faire, en plus de parler et de voir vos visages, le pouvoir devient populaire regarder Netflix ou YouTube en même temps dans différentes parties du monde de manière synchronisée.

Une autre option consiste à écouter la même musique. Il ne s’agit pas de partager une playlist et c’est tout. La grâce est que faire sonner la musique. Et en plus, tout le monde peut collaborer avec sa chanson préférée.

Un acteur social

Son nom est Jukebox et il fonctionne à partir de n’importe quel navigateur Web moderne, bien que ses gestionnaires recommandent Google Chrome. Il se définit comme un lecteur de musique social. En tant que lecteur de musique, il permet jouer et écouter des chansons, et en tant que social, le processus est partagé.

Avec un design très simple, Jukebox est organisé en canaux ou en salles, comme n’importe quel autre chat. Vous pouvez créer vous-même une chaîne. Au sein de chaque chaîne, le ou les administrateurs organisent des listes de lecture afin que la musique joue.

Ainsi, en plus d’écouter de la musique synchronisée, vous pouvez parler à travers des SMS, proposer des chansons, etc. Allez, une réunion virtuelle complète.

Lors de la création de canaux ou de salles de discussion dans Jukebox Vous pouvez choisir de le rendre public pour tout le monde, uniquement accessible à ceux qui connaissent le nom de la chaîne ou d’autoriser quiconque se trouvant sur la chaîne à ajouter de la musique à la liste.

Et la question à un million de dollars. D’où vient la musique Jukebox? YouTube. Précisément, le premier onglet que vous verrez lors de l’accès à une salle Jukebox est YouTube et permet rechercher des chansons pour les ajouter à la playlist.

Si vous ne pouvez pas quitter la maison mais souhaitez partager et écouter de la musique avec des amis, essayez Jukebox.

