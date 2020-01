Écouteurs gratuits, augmentations de vitesse et baisses de prix dans les offres haut débit de Virgin

En ce qui concerne Virgin Media, nous savons avec certitude que ses meilleures offres haut débit proviennent de ses ventes flash. Alors que certaines incitations à la vente flash ne nous ont pas impressionnés (des caisses de vin me viennent à l’esprit), sa dernière tentative a tout donné.

Que vous souhaitiez simplement profiter des offres haut débit sur fibre de Virgin ou que vous envisagiez de tout mettre en œuvre sur les offres haut débit et télévision, le FAI propose actuellement une paire gratuite d’écouteurs JBL avec la majorité de ses plans.

Optez pour ses plans à large bande – M100, M200 ou M350 – ou ses forfaits Big Bundle et vous obtiendrez une paire d’écouteurs sans fil JBL Live 400BT ou un crédit de facture de 50 £. Optez pour les Bigger Bundles ou le “ Ultimate Oomph Bundle ” et cela saute au plus impressionnant JBL Live 650BTNC ou 100 £ de réduction sur vos factures.

Et en plus de ce cadeau, Virgin lance des baisses de prix et des augmentations de vitesse sur un certain nombre de plans. Nous avons répertorié les offres clés disponibles dans cette vente flash ci-dessous ou rendez-vous directement sur le site Web de Virgin Media pour les voir toutes au même endroit.

Assurez-vous que vous êtes rapide si quelque chose attire votre attention, ces offres prennent fin à 23 h 59 le mercredi 29 janvier.

Les offres de haut débit de vente flash de Virgin:

Bundle Virgin Media M100 | 12 mois | 108Mb de vitesse moyenne | Appels de fin de semaine | £ 35 frais d’activation | £ 33 27 £ par mois + écouteurs JBL gratuits ou crédit de 50 £

Pour tous ceux qui ont besoin d’un accord haut débit ultra-rapide (et bon marché), ce sera la voie à suivre dès maintenant. Les vitesses moyennes de 108 Mo seront suffisantes pour les joueurs, les streamers et tous ceux qui ont besoin de vitesses plus élevées pour vous éviter la peur d’une mise en mémoire tampon constante. Et tout cela ne coûte que 27 £ par mois, plus les écouteurs gratuits ou le crédit de 50 £ que vous obtenez.

Voir l’offre

Virgin Media Big Bundle | 12 mois | 213Mb vitesse moyenne | Appels de fin de semaine | Configuration de 35 £ | 33 £ par mois + écouteurs JBL gratuits ou crédit de 50 £

En ce qui concerne Virgin, cela ressemble à la meilleure offre de large bande et de télévision actuellement. Pour seulement 33 £ par mois, vous bénéficiez d’une connexion haut débit par câble de 213 + Mo, d’un ensemble Mixit TV avec plus de 110 chaînes, d’applications pour iPlayer, Netflix et YouTube, d’une boîte Virgin TV TiVO pour enregistrer et mettre en pause la télévision en direct, des appels de week-end inclus vers les lignes fixes britanniques et Virgin Mobiles. Et cette paire d’écouteurs gratuite.

Voir l’offre

Virgin Media Ultimate Oomph | 12 mois | 516Mb de vitesse moyenne | Appels en tout temps | £ 35 frais d’activation | 89 £ par mois + JBL Live 650BTNC ou crédit de facture de 100 £

Le pack Ultimate Oomph de Virgin est à peu près aussi complet que possible avec des offres à large bande. Respirez profondément car il y a beaucoup à offrir ici! Vous recevez des appels à tout moment, des vitesses moyennes de 516 Mo incroyables, plus de 260 canaux, dont Sky Sports HD, Sky Cinema HD et BT Sport 4K et une offre de données SIM illimitée uniquement. En plus de tout cela, les écouteurs gratuits et deux boîtiers Virgin TV vous permettent de regarder à partir de deux pièces différentes.

Voir l’offre

Le haut débit en fibre vierge est-il disponible dans ma région?

Environ 60% des foyers britanniques peuvent bénéficier du haut débit Virgin ultra-rapide. C’est tout simplement pour découvrir que vous faites partie de ce pourcentage – rendez-vous sur notre page dédiée aux offres haut débit Virgin, entrez votre code postal où indiqué (en haut de la page) et si les offres s’affichent comme disponibles alors – ou donnez un conseiller un appel au 0800-049-2102.

Si aucun résultat n’est renvoyé, rendez-vous plutôt sur notre page des meilleures offres haut débit et faites exactement la même chose pour voir si vous pouvez obtenir un haut débit en fibre ultra-rapide avec un autre fournisseur, tel que BT Superfast.

Désolé, le site Web de Virgin indique que ces offres à durée limitée sont réservées aux nouveaux clients. Cependant, il n’y a aucun mal à essayer d’obtenir une part du gâteau, donc si vous êtes déjà un client haut débit de Virgin, nous vous suggérons de contacter le service client avant d’essayer de passer une commande.

Les autres meilleures offres haut débit d’aujourd’hui