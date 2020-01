Écouteurs sans fil Jaybird Vista, emballage USB-C et indice IPX7, disponibles pour 160 $ ​​(20 $ de rabais)

Alors que Jaybird a été l’un des premiers fabricants à adopter le concept des écouteurs Bluetooth, ses premiers modèles étaient limités par des câbles de connexion ou des conceptions de plus en plus datées en raison de la lente adoption de nouvelles fonctionnalités telles que USB Type-C dans ses produits. Cependant, la société a résolu bon nombre des problèmes soulevés par rapport aux modèles précédents avec le lancement des vrais écouteurs sans fil Vista, qui sont actuellement disponibles pour 160 $ ​​après une remise de 20 $ d’Amazon et de Best Buy.

Dans notre examen, nous avons félicité ces écouteurs pour leur excellent ajustement et leur imperméabilité IPX7 qui se combinent pour créer un compagnon d’entraînement extérieur exceptionnel, de la pluie ou de la brillance. Avec leur conception extrêmement légère et leur appariement sans couture, ces écouteurs sont avant tout conçus pour les entraînements. Bien que l’inclusion de l’USB Type-C soit sans aucun doute une amélioration, ceux qui ne recherchent pas une paire d’écouteurs spécifiquement pour la course peuvent trouver le manque de charge sans fil, d’une interface basée sur des boutons et d’un prix supérieur à la moyenne légèrement plus difficile à avaler.

Suivez l’un des liens ci-dessous pour en acheter une paire chez le détaillant de votre choix. Étant donné que les deux vendeurs ont déjà pris en compte la vente dans leur prix, aucun code promo n’est nécessaire. Depuis que nous avons examiné ces écouteurs en septembre, ils n’ont pas bénéficié de nombreuses remises, les acheteurs intéressés peuvent donc vouloir agir rapidement.