Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2: caractéristiques, prix

Aujourd’hui a été une journée assez chargée pour le géant chinois qui, en plus de renouveler les smartphones haut de gamme, a présenté Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2, un casque sans fil nouvelle génération qui offre un bon rapport qualité / prix, comme nous le verrons ci-dessous.

Avant d’aller voir les spécifications clés des écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2, arrêtons-nous un instant dans sa conception. Comme nous pouvons le voir sur les images Xiaomi ci-jointes a été partiellement inspiré par les AirPod d’AppleBien que la base de ses nouveaux écouteurs soit beaucoup plus épaisse par rapport au modèle du géant de la pomme et s’inscrit dans le standard que la plupart des constructeurs ont adopté.

La couleur blanche leur donne une touche neutre qui s’adapte à pratiquement n’importe quel style et tout type d’utilisateur, et ses spécifications les rendent dans une solution très intéressante pour les utilisateurs exigeants qui ont cependant un budget serré, et c’est, comme nous le verrons, son prix est très bon pour ce qu’ils proposent.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2: annulation du bruit et meilleure qualité sonore

Les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi utilisent Connexion Bluetooth 5.0 et ils ont reçu des améliorations importantes pour offrir un une plus grande stabilité et une vitesse de transmission plus élevée, comme indiqué par la société chinoise dans un communiqué lors de la présentation de ces nouveaux écouteurs.

À cela, il faut ajouter la prise en charge de trois codecs audio: SBC, AAC, LHDC, et une qualité sonore améliorée grâce à l’intégration de basses amplifiées et annulation du bruit. Ce sont des améliorations majeures qui augmentent la valeur des écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2, mais il y a encore plus de choses à garder à l’esprit.

Xiaomi a également confirmé que les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 ont la technologie de couplage automatique (Compatible avec les smartphones des séries Xiaomi Mi et Redmi qui ont la dernière version de MIUI installée et qui ont un capteur qui détecte si l’écouteur est placé sur ou hors de l’oreille. Si vous reconnaissez qu’il est sorti, il interrompt automatiquement la lecture du son.

Pour améliorer l’expérience d’utilisation, ces écouteurs prennent en charge la double pression pour accéder à la musique, à l’appel ou à l’assistant vocal. Sa batterie est complètement chargée en quatre heures et offre une gamme de jusqu’à 14 heures. La portée maximale de ce modèle est de 10 mètres, mais nous parlons d’une valeur maximale, l’idéal est donc de rester en dessous.

Ils seront disponibles à partir du 1er avril au prix de 79,99 euros.