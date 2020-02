Écran 120Hz et double encoche

Sortie d’une vidéo qui nous permet de regarder de plus près la nouvelle Sharp Aquos R5G. Certainement un appareil particulier et reconnaissable mais avec certains traits considérés comme presque obsolètes que tout le monde ne peut pas aimer.

Le nouvel Aquos R5G présente une encoche en bas, une caractéristique distinctive des appareils de la société, qui est également présente sur l’Aquos R2 Compact et l’Aquos R3. Maintenant le l’entaille est double rappelant la conception d’il y a quelques années. C’est vrai, il y a deux encoches, avec un capteur d’empreintes digitales qui occupe la majeure partie de l’écran. Malgré le design qui peut ne pas être ravi, les spécifications sont sans aucun doute optimales.

Nouveau Sharp Aquos R5G avec un écran de 6,5 pouces et 120 Hz avec double encoche

L’affichage est un IGZO de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une résolution QHD + de 1440 × 3168 pixels. Il prend en charge Adobe RGB et intègre la technologie Rich Color, qui vous permet d’adapter automatiquement les paramètres d’écran au contenu que vous consultez. Le processeur est un Snapdragon 865, avec 12 Go de RAM et type LPDDR5. La mémoire interne sera plutôt de 256 Go, avec la possibilité d’insérer également une mémoire externe pouvant atteindre jusqu’à 1 To. Quant au système d’exploitation, l’appareil sera équipé du nouvel Android 10 avec Adobe Photoshop Express déjà installé parmi les applications système.

Au dos il y en a un QuadCam verticalement avec un capteur principal de 12 mégapixels et un zoom optique 2x, et entre les objectifs se distingue un grand angle de 48 mégapixels, comprenant également un capteur ToF. De face, l’appareil photo fait 16 Mp et utilise le mode Aquos Beauty. Cet appareil enregistre des vidéos 8k avec stabilisation optique et diverses fonctions basées sur l’IA. Également prévu le Prise casque 3,5 mm. Il pèse 189 grammes et comme son nom l’indique, il sera compatible avec la 5G. On ne sait pas encore combien cela coûtera ni quand le lancement est prévu.