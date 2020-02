écran anti-goutte et SoC MediaTek

Nous savons depuis un certain temps que l’entreprise LG travaille sur son nouveau haut de gamme, connu sous le nom de LG V60 ThinQ 5G. Malgré cela, la société a cependant officiellement introduit sur le marché coréen un nouveau smartphone appartenant à la gamme moyenne-basse du marché, à savoir le nouveau LG Q51.

LG Q51: voici les principales caractéristiques techniques

Le nouvel appareil de marque LG il n’apporte pas de nouveautés importantes d’un point de vue esthétique. L’avant de l’appareil est en fait occupé par un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution HD +. Au centre de l’affichage en haut, nous trouvons un petit Encoche en forme de V en forme de larme et voici une caméra frontale de 13 mégapixels.

L’arrière de l’appareil est plutôt caractérisé par la présence d’un triple caméra placé horizontalement au centre de la couverture arrière. Plus précisément, nous avons un capteur photographique principal de 13 mégapixels accompagné d’un capteur grand angle de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Un capteur biométrique circulaire est également placé sous les caméras pour déverrouiller l’appareil.

La performance est confiée à un processeur MediaTek, c’est-à-dire SoC MediaTek Helio P22. Les réductions de mémoire disponibles sont de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne (heureusement extensible via microSD). On retrouve alors une batterie de 4000 mAh, la certification militaire MIL-STD-810G, le Puce NFC, le port USB Type C et un bouton physique dédié à l’assistant vocal de Google.

Tarifs et disponibilités

LG Q51 sera disponible à l’achat à partir de demain au prix d’environ 240 € au taux de change actuel.