Écran Infinity-O et triple caméra

Le géant sud-coréen a officiellement dévoilé un nouveau smartphone appartenant à la gamme moyenne-basse du marché de la série Galaxy M, à savoir le nouveau Samsung Galaxy M11. Son arrivée imminente sur le marché avait déjà été largement anticipée par diverses rumeurs, mais maintenant nous pouvons analyser ses caractéristiques en détail.

Samsung annonce un nouveau smartphone de la série Galaxy M

Commençons par analyser l’avant de l’appareil. Comme sur les frères aînés des séries Galaxy S et Galaxy A, le nouveau niveau d’entrée de Samsung comprend un Écran Infinity-O. Dans ce cas, le trou est situé sur le côté gauche de l’écran. Ce dernier, en particulier, est un panel LCD IPS 6,4 pouces et en résolution HD +.

L’arrière de la nouvelle Samsung Galaxy M11 héberge plutôt un triple caméra de feux tricolores sur le côté du corps. Plus précisément, nous trouvons ici un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur grand angle 5 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels. L’ouverture focale des capteurs est respectivement de f / 1,8, f / 2,2 et f / 2,4. Quant aux selfies, l’appareil dispose d’un appareil photo frontal de 8 mégapixels avec une ouverture focale de f / 2.0.

Quant au processeur, Samsung a confirmé qu’il s’agit d’un SoC octa-core 1,8 GHz, mais les rumeurs suggèrent qu’il s’agit du SoC Snapdragon 450. Nous avons encore 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne et il y a aussi un Batterie 5000 mAh. Enfin, la connectivité comprend la prise audio, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2,4 GHz b / g et un port de chargement USB de type C. l’absence de la puce NFC.

Pour le moment, le géant sud-coréen n’a pas encore fourni d’informations sur la disponibilité et le prix de vente de ce nouveau niveau d’entrée, nous vous tiendrons au courant.