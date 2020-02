écran perforé et caméra quad arrière

Nous savions depuis quelques semaines que la société chinoise Huawei il avait l’intention d’introduire officiellement une version renommée de l’actuel Huawei Nova 6 SE sur le marché malaisien et il en fut ainsi. Huawei Nova 7i en fait, il a atterri il y a quelques heures à titre officiel en Malaisie.

Huawei Nova 7i officiel: voici les spécifications techniques

Le nouveau terminal de la société chinoise, comme déjà mentionné, reprend pratiquement tout du cousin Huawei Nova 6 SE. Pour cette raison, on retrouve le même frontalement Écran perforé de 6,4 pouces en diagonale en résolution FullHD + et à l’arrière on trouve un compartiment photographique composé d’une caméra quad. Côté performances, on retrouve le processeur comme d’habitude HiSilicon Kirin 810 qui sera pris en charge par des coupures de mémoire égales à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne. Ci-dessous, nous résumons la fiche technique de l’appareil.

Huawei Nova 7i – fiche technique

Écran LCD IPS IPS de 6,4 pouces perforé en résolution Full HD +

Processeur octocœur HiSilicon Kirin 810

Bras Mali-G52 MP6 GPU

Mémoire: 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels

Caméra frontale 16 mégapixels

Connectivité: Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS / GLONASS / QZSS / Galileo, USB Type-C, prise audio, capteur biométrique latéral, prise en charge double SIM

Batterie 4200 mAh avec charge rapide 40W

Système d’exploitation Android 10 avec interface utilisateur EMIUI 10

Dimensions: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm

Poids: 183 g

Tarifs et disponibilités

Le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque Huawei sera disponible pour le marché malaisien en différentes couleurs (Noir minuit, Crush Green et Sakura Pink) à un prix égal à 1099 ringgit, soit environ 245 € au taux de change actuel.