écran plus grand et résolution plus élevée

Samsung continue de travailler sur le Galaxy Fold 2, un smartphone haut de gamme qui deviendra le troisième terminal à écran flexible que le géant coréen a développé jusqu’à présent, et dont le lancement pourrait avoir lieu avant la fin de 2020. Nous n’avons pas encore de date finale, donc toutes les portes sont ouvertes.

Comment pourrait-il en être autrement, la plupart des fuites et des rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent supposent que le Galaxy Fold 2 apportera des améliorations majeures au niveau de la qualité de la construction, et au sens large. Cela nous amène à regarder dans deux directions, à l’intérieur du terminal (la zone charnière, en particulier) et la zone de l’écran.

La charnière joue un rôle clé au cours de la vie de tout smartphone flexible, nous avons vu que lorsque le Galaxy Fold est arrivé sur le marché et l’avons revérifié avec le Galaxy Z Flip. Samsung profitera du lancement du Galaxy Fold 2 pour intégrer une charnière améliorée, plus résistante à l’usure produite par les cycles d’ouverture et de fermeture.

L’utilisation de une feuille de verre flexible ultra mince Nouvelle génération qui pourrait améliorer considérablement la résistance aux rayures, l’un des grands comptes en attente que tous les smartphones flexibles ont actuellement, y compris le Galaxy Z Flip, car il combine une couche de verre avec un couvercle en plastique.

Galaxy Fold 2 élèvera la barre avec un écran plus grand

Un autre des changements les plus importants que nous verrons sera l’augmentation de la taille de l’écran, qui passera de 7,3 pouces dans le modèle de première génération à 7,5 ou 7,6 pouces. Cela entraînera une augmentation de la résolution de 2 213 x 1 689 pixels pour maintenir un bon équilibre en termes de netteté et de densité de pixels par pouce.

On dit également que l’écran aura une Taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien que comme avec la famille Galaxy S20, il peut être ajusté à 60 Hz pour réduire la consommation de la batterie et améliorer l’autonomie. Certaines informations tenaient également pour acquis que Samsung allait intégrer la caméra frontale sous l’écran, mais selon plusieurs sources, les résultats que ce type d’intégration atteint ne sont toujours pas assez bons pour atteindre le marché grand public, donc la caméra avant sera intégré dans un espace flottant.

Le soutien de S-Pen sera présent et aura intégration complète et optimisée pour profiter du potentiel d’un smartphone flexible comme le Galaxy Fold 2, qui peut facilement atteindre le format d’une tablette compacte lorsqu’il est étendu.

Ils n’ont pas encore transcendé le reste de ses spécifications, mais nous espérons qu’il est équipé d’un Exynos 990-Snapdragon 865 SoC, 12 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage.