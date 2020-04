Écran Ultra O et caméra quadruple

L’entreprise chinoise vivo a récemment dévoilé la version mondiale de son smartphone Vivo V19, mais aujourd’hui, il a également officiellement dévoilé un autre appareil appartenant à la gamme moyenne-basse du marché, à savoir le nouveau Je vis Y50.

Vivo Y50: voici le nouvel appareil moyen-bas de gamme de la société chinoise Vivo

Il y a quelques jours à peine, plusieurs rumeurs et fuites sur ce nouvel appareil avaient été publiées en ligne et maintenant Vivo a tout confirmé de manière résolument officielle à travers un post sur la page Facebook cambodgienne. Le terminal, en particulier, sera disponible à l’achat à partir du 11 avril un prix d’environ 230 €.

Le design est exactement ce qui a été divulgué en ligne il y a quelques jours. Sur le devant, l’appareil possède un Écran Ultra O avec un petit trou et en résolution FullHD +. Le panneau est un écran LCD IPS et a une diagonale de 6,53 pouces. Les arrière-maisons au lieu d’un caméra arrière quad composé d’un capteur principal de 13 mégapixels avec un grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs photographiques de 2 mégapixels.

Sous le capot de ce smartphone on retrouve le processeur déjà connu Snapdragon 665 de Qualcomm accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. L’appareil en possède alors un Batterie 5000 mAh qu’il est possible de recharger via un port USB Type C avec un support de charge rapide 18W.

Le nouvel appareil sera disponible dans les prochaines heures dans la boutique officielle de l’entreprise dans les couleurs noir et bleu, mais pour le moment il est toujours possible de le pré-commander sur la boutique en ligne Laure.com.