Écrans de prologue de Tenet avec Star Wars: La montée de Skywalker dans IMAX

Certains théâtres montrent étendu Principe remorques avant leurs projections de Star Wars: The Rise of Skywalker. Avec John David Washington, Michael Caine, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et bien d'autres, Principe est un projet dont la rumeur disait depuis longtemps qu'il était en production, mais le concept et l'intrigue sont restés pratiquement inconnus jusqu'à un bref teaser pour Principe a été publié en août 2019.

Plus récemment, un long métrage Principe une bande-annonce qui montrait plusieurs plans du temps se déplaçant en sens inverse a été publiée, donnant aux téléspectateurs à la fois des réponses et plus de questions quant à l'intrigue et à l'histoire Principe le film sera sur le point. Des personnages escaladant des bâtiments à l'envers à des organisations mystérieuses et ténébreuses et à une voiture qui s'écrase puis ne s'écrase pas, l'officiel Principe bande annonce semble être tout aussi hallucinant qu'un autre des précédents films de Christopher Nolan, Début, sinon plus. Maintenant, il semble que certains spectateurs voient plus de prévisualisation du film que d'autres.

Selon un récent rapport de THR, certains cinémas IMAX projettent plus de six minutes de Principe devant Star Wars: The Rise of Skywalker, un segment qui, selon des témoins oculaires, ressemble beaucoup au prologue du film. La séquence montrée est décrite comme étant centrée sur une crise terroriste avec la caméra basculant entre les deux côtés du conflit, avec Tenet's John David Washington parle vraisemblablement de code au cours d'une section particulière.

Cet aperçu reflète la même façon dont Warner Brothers a annoncé les films précédents de Nolan, avec les prologues des deux Le Chevalier Noir et Le chevalier noir se lève apparaissant devant des films comme Je suis une légende et Mission: Impossible – Protocole fantôme. Apparemment, après le court segment impliquant l'attaque terroriste (qui THR rapporte que certains disent que la crise des otages du cinéma de Moscou en 2002 est terminée), l'aperçu change alors de vitesse et devient un montage mettant en vedette divers autres plans qui étaient déjà montrés dans Principeremorque officielle de l ', comme l' accident de voiture en arrière susmentionné.

De Interstellaire à Mémento, Les films de Christopher Nolan ont toujours été du côté expérimental. Avec tout ce à quoi les téléspectateurs ont été exposés Principe, il semble que ce soit son film le plus axé sur la science-fiction à ce jour, avec des inversions de temps inexpliquées se produisant dans presque toutes les images vues jusqu'à présent. Alors que les fans impatients devront attendre encore six mois pour savoir exactement ce qui se passe Principe, si ces mêmes fans vont voir La montée de Skywalker dans IMAX alors ils pourraient juste être pour un petit régal.

Source: The Hollywood Reporter