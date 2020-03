Écrans du client VNC pour iOS mis à jour avec prise en charge de la souris et du trackpad sur iPadOS

Il existe de nombreuses solutions disponibles pour contrôler à distance un ordinateur via un iPhone ou un iPad, et Screens 4 en fait partie. L’application Screens pour iOS a été mise à jour aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment une compatibilité complète pour la souris et le trackpad sur iPad avec iPadOS 13.4.

Nous avons récemment annoncé que l’éditeur de photos Darkroom était l’une des premières applications mises à jour avec une prise en charge avancée de la souris sur iPad, et maintenant Screens 4 rejoint le club. Comme Screens est une application cliente VNC qui vous permet de contrôler un Mac ou un PC de n’importe où, son utilisation avec l’iPad est encore meilleure avec la dernière mise à jour.

Les écrans prennent entièrement en charge les claviers matériels et les périphériques de pointage *, y compris les souris, les pavés tactiles et le prochain Magic Keyboard. Avec cela, les écrans transforment vraiment votre iPad en une mini-centrale informatique.

Les utilisateurs peuvent désormais contrôler leur ordinateur via l’application avec le curseur natif disponible sur iPadOS 13.4. Les développeurs ont amélioré les clics et les gestes tels que le glisser-déposer à l’aide de la souris, et il est également possible de faire défiler avec un trackpad compatible. La version 4.9.13 résout également plusieurs problèmes et améliore la stabilité et les performances de l’application.

Screens 4 est disponible sur l’App Store pour 19,99 $. Il fonctionne avec tous les modèles d’iPhone, iPod touch et iPad exécutant iOS 13.1 ou iPadOS 13.1 et versions ultérieures, mais la prise en charge avancée de la souris nécessite iPadOS 13.4.

Vous pouvez consulter les notes de version ci-dessous:

Les écrans prennent désormais en charge les périphériques de pointage sur iPadOS 13.4! Vous pouvez maintenant utiliser une souris ou un trackpad compatible pour contrôler l’ordinateur distant auquel les écrans sont connectés! Événements pris en charge:

Click gauche

Double-clic gauche

Clic-droit

Faites glisser (faites un clic gauche et maintenez momentanément, puis faites glisser)

Faites défiler (* voir ci-dessous pour quelques bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Mac!)

Fixé:

Indicateur de pointeur supprimé lors du survol de l’affichage à distance

Amélioration du mouvement de glissement avec des pointeurs

Correction d’un problème lors de la capture d’écran lors de la fermeture de la connexion en mode rideau

Corrigé et problème qui empêchait les connexions via Screens Express

Correction d’un problème qui empêchait certains journaux d’apparaître dans les rapports

Correction d’un plantage survenant lors de la tentative de création d’un groupe au sein d’un groupe

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le déclenchement de Hot Corners lorsque le curseur était hors limites

Amélioré:

Ajout d’interactions de pointeur autour de l’application

Défilement dynamique ajouté, y compris le défilement horizontal lors de la connexion aux Mac

Réorganisation améliorée des connexions enregistrées, création de groupes et ajout aux groupes

Amélioration des performances et de la stabilité

