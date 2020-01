Écrivez les messages que vous recevrez à l’avenir

Dans la fiction, il existe de nombreux exemples d’histoires dans lesquelles deux personnes communiquent entre elles. La grâce est que les deux vivent dans différents moments ou années. En réalité, nous ne savons toujours pas comment communiquer au fil du temps, mais il existe un moyen intermédiaire envoyer des messages à l’avenir.

Un exemple pratique est le capsules temporelles. Les capsules ou les boîtes de temps servent à stocker des objets ou des messages qui seront lus à l’avenir par celui qui les trouvera. Fait intéressant, si nous nettoyons à la maison, nous trouverons sûrement des lettres, des journaux personnels ou des textes personnels que nous pensions avoir été oubliés et écrits par notre passé.

Sur Internet, il existe également des exemples de capsules temporelles. L’un d’eux, pas le premier, est FutureMe, une page très simple avec un but: écrire un message qui vous vous recevrez dans le futur.

Une lettre au futur

Son fonctionnement est simple. FutureMe Offrez un formulaire pour écrire ce que vous voulez. Ensuite, vous dites quand le message va être envoyé, entre un an et cinq ans, mais vous pouvez également personnaliser un jour, un mois et des années spécifiques. Par curiosité, le formulaire admet jusqu’en 2070.

De plus, vous devrez indiquer un Adresse de courrier électronique pour recevoir ce message ainsi que si vous voulez qu’il soit privé, juste pour vous ou public, pour le plus grand plaisir des autres utilisateurs de FutureMe. Bien sûr, même s’il est public, il sera anonyme, c’est-à-dire Votre nom et votre adresse e-mail n’apparaîtront pas.

Quand tout est prêt, appuyez sur le bouton Envoyez vers le futur! et de continuer votre vie pendant quelques années. Ouais FutureMe cela fonctionne toujours et vous gardez votre adresse e-mail, dans un, trois ou cinq ans, vous recevrez l’e-mail que vous avez écrit pour vous du futur.

Récupérer les épîtres

FutureMe C’est un moyen intéressant de récupérer l’échange épistolaire, ce qui a été perdu grâce à des technologies plus immédiates telles que les réseaux sociaux ou messagerie instantanée.

Si vous êtes curieux, vous pouvez voir les lettres envoyées par les utilisateurs du passé. La plupart sont en anglais mais son contenu est varié et avec des antiquités différentes.

Quant à l’utilité pratique de FutureMe, l’envoi d’un message programmé peut donner beaucoup de jeu. De plus, nous n’avons pas à nous l’envoyer, vous pouvez également inclure l’adresse e-mail d’une autre personne. Et quant à la date d’expédition, il est possible d’indiquer quelques jours, semaines ou mois afin d’écrire pour remplir des objectifs, changer ses habitudes ou se souvenir d’une erreur passée que nous ne voulons pas répéter.

