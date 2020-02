Edge Chromium améliore les performances par rapport à Edge d’origine

Edge Chrome améliore “au moins” de 10% performance offert par le Edge d’origine, selon les tests publiés par l’un des benchmark les plus complets de l’industrie, PCMark.

Microsoft a surpris l’industrie lorsqu’il y a un an, a annoncé un nouveau navigateur Web. Si le développement a été forcé par la chute brutale des parts de marché qui avait exclu Microsoft du jeu de la navigation Web, limitant sa présence sur le segment de la recherche et de la publicité en ligne, la grande surprise est venue de Le projet open source Chrome de son principal rival, Google, et qui en plus de Chrome est utilisé par d’autres navigateurs tels que Vivaldi et Opera.

Mozilla met en garde contre le “ pouvoir ” que ce changement de stratégie peut fournir à Google et aux alternatives moins importantes pour la démission de Microsoft de son propre moteur de rendu EdgeHTML, la vérité est que Chromium est une excellente base pour développement de navigateur web. Et Microsoft en a profité comme prévu, en plus de fournir ses propres caractéristiques que d’autres fournisseurs peuvent utiliser, car n’oubliez pas que Chromium est un projet promu par Google, mais collaboratif et développé sous l’open source.

Performances Edge Chrome

Edge Chromium a un bon nombre d’améliorations par rapport à Edge Legacy et ne disons rien à propos d’Internet Explorer. Pour n’en nommer que quelques-uns: il offre une meilleure compatibilité avec les standards du Web; plus de stabilité; un plus grand nombre de fonctionnalités; plus d’options de confidentialité et un plus grand nombre d’extensions, car vous pouvez profiter de celles disponibles pour Chrome.

Un autre avantage est que Microsoft a oublié les exclusivités absurdes (nécessité oblige) et a opté pour une développement en tant qu’application Win32 standard. Cela permet au navigateur d’être disponible sur d’autres systèmes au-delà de Windows 10, Windows 7, Windows 8, macOS, les plates-formes mobiles et à l’avenir même pour Linux. En tant que développement indépendant, il peut également être mis à jour plus fréquemment.

Bien que tout utilisateur l’utilisant aura déjà vérifié que le navigateur est plus fluide, les tests avec PCMark indiquent une intéressante amélioration des performances. Le benchmark des applications PCMark 10 a été mis à jour vers la version v2.1.2165 et est désormais compatible avec le nouveau navigateur Microsoft et toute personne disposant d’une licence d’application peut l’essayer.

PCMark 10 est l’un des outils de test les plus complets de l’industrie et se concentre sur une utilisation réelle, dans ce cas pour simuler un une navigation aussi proche que possible de ce que fait un utilisateur: navigation dans les pages; accès aux réseaux sociaux; achats en ligne; lecture vidéo; lecture de cartes; Chargement d’images ou d’objets 3D.

Les tests internes qui nous parviennent parlent d’une amélioration des performances «d’au moins» 10%, avec une score total de 9 631, bien au-dessus des 8 435 de son prédécesseur. Intéressant car l’Edge original pour Windows 10 offrait déjà de bonnes performances.

Améliorations apportées à Edge Chromium

Edge Chromium a un propre interface utilisateur, familier à ceux qui ont utilisé Edge d’origine de Windows 10, mais qui sera amélioré en fonction de la conception dans la langue «Fluent Desing. Il intègre des fonctions modernes telles que le mode sombre et offre une personnalisation étendue.

Bien sûr, Microsoft remplacer les services Google (bien qu’elles puissent être gérées par l’utilisateur) de leur propre chef, en commençant par le moteur de recherche Bing et en proposant ses propres fonctionnalités telles que “Collections”, que Microsoft décrit comme un moyen de résoudre “la surcharge d’informations que les clients ressentent aujourd’hui dans journée avec le web »et avec laquelle les utilisateurs peuvent collecter, organiser et partager le contenu de l’ensemble du web.

La section importante du extensions. Le manque d’extensions a été l’un des gros problèmes pour booster Edge à ses débuts. Microsoft a travaillé avec des développeurs pour résoudre ce problème et bien que les extensions essentielles soient arrivées, les utilisateurs n’avaient toujours pas la même variété dans Google Chrome. Le nouveau navigateur peut installer à la fois la boutique Google et la propre de Microsoft.

La prise en charge des applications Web progressives est un autre point fort et sera importante pour l’avenir. Les applications Windows universelles (UWP) existantes basées sur le moteur EdgeHTML de l’Edge d’origine ne disparaîtront pas. Ils continueront de fonctionner de la même manière et resteront disponibles dans le Microsoft Store.

Notez également le mode IE destiné à exécuter les applications métier héritées qui n’ont pas été portées vers Edge. Pour cela, Microsoft a ajouté un deuxième moteur (MSHTML) en plus du Chromium principal. Internet Explorer a les «mois comptés» et sera annulé lorsque Microsoft pourra se débarrasser de ces applications héritées.

Enfin, un autre point important d’amélioration vient de la section sur confidentialité. Microsoft ne se démarque pas dans cette section après les controverses de Windows 10 ou Office 365, mais pour le nouveau navigateur il promet plus de transparence et que les contrôles seront “plus robustes” que les actuels. Il comprend des fonctions modernes telles que la suppression des données de navigation; L’activation DNT et l’utilisation de sessions privées avec InPrivate, et trois contrôles généraux de confidentialité que nous pouvons activer: de base, équilibré et strict.

La disponibilité

La version finale et stable du nouveau Microsoft Edge est disponible depuis le mois dernier pour Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, macOS, iOS et Android. Il sera bientôt disponible dans Windows Update pour remplacer le Windows 10 Edge d’origine et sera inclus par défaut dans les prochaines mises à jour du système d’exploitation.

La version finale de la plateforme ARM est attendue prochainement et aussi la nouvelle version Linux, confirmé pour l’avenir, mais nous n’avons pas encore vu. Edge Chromium sera utilisé dans tous les produits Microsoft et d’autres versions telles que Edge pour Xbox One et Edge pour HoloLens arriveront plus tard.

Microsoft continuera de mettre à jour tous les canaux de développement Edge. Les compilations “Canaries” recevront des mises à jour quotidiennes, tandis que la version “Dev” sera mise à jour chaque semaine. Les versions bêta auront une nouvelle version toutes les six semaines. Bien que le développement du navigateur soit indépendant de celui de Windows, ce sera évidemment le logiciel par défaut de Windows 10.