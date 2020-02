Edge contre Firefox, publicité dans le menu Démarrer

Microsoft travaille dur pour convaincre les utilisateurs des avantages de son nouveau navigateur Web. Et pas toujours avec de bons arts, puisque vous utilisez le menu Démarrer de Windows 10 pour lancer une campagne de Edge contre Firefox.

Microsoft continue de profiter de sa position privilégiée dans Windows pour Boostez vos propres applications et services contre d’autres concurrents. Il y a quelques jours, il a commencé à diffuser des annonces Microsoft Edge Chromium dans le menu Démarrer de Windows 10 à un endroit où il affiche généralement des “suggestions” pour de nouvelles applications. Et vous ne coupez pas de cheveux. C’est de la publicité pure et dure.

La chose la plus surprenante est que Microsoft semble cibler spécifiquement les utilisateurs qui ont installé un navigateur différent sur leurs appareils. Et encore plus si l’on considère qu’il semble une campagne Edge contre Firefox, alors que la chose la plus logique serait de se concentrer sur Chrome car il utilise sa même base Chromium et sa large part de marché est là où Microsoft a le plus grand champ pour se développer .

«Utilisez-vous toujours Firefox? Microsoft Edge est là », dit l’annonce de Microsoft. Si vous cliquez sur le message, le téléchargement du nouveau Edge Chromium démarre. Ce n’est pas le menu de démarrage du système d’exploitation le bon endroit pour que Microsoft l’envahisse avec de la publicité dans un subterfuge répété qui irrite les utilisateurs. Et il ne laisse pas son propre développement en bonne place, car il laisse dans l’air si c’est le seul moyen de gagner des parts de marché et non par sa propre qualité.

Ça y est. Edge Chromium est le meilleur navigateur de l’histoire de Microsoft, avec un bon nombre d’améliorations concernant Edge Legacy et énorme par rapport à Internet Explorer. Sa base en chrome vous permet d’offrir une meilleure compatibilité avec les standards du Web; plus de stabilité; un plus grand nombre de fonctionnalités; de plus grandes options de confidentialité et un plus grand nombre d’extensions, car vous pouvez profiter de celles disponibles pour Chrome.

Les tests de performances sont également très bons et son développement indépendant permet au navigateur d’être disponible sur d’autres systèmes au-delà de Windows 10, Windows 7, Windows 8, macOS, les plates-formes mobiles et à l’avenir même pour Linux.

Ce n’est pas le seul site de système d’exploitation où Microsoft place Publicité Edge Chromium et vous le verrez également dans la section de recherche:

Si vous ne voulez pas voir cette campagne Edge contre Firefox dans le menu Démarrer, ou d’autres publicités que Microsoft met sur un site qui ne devrait pas être utilisé pour cela, vous pouvez le désactiver dans Paramètres> Personnalisation> Démarrer> Afficher occasionnellement des suggestions dans Démarrer.

Cela dit, nous vous recommandons de l’essayer. La version finale et stable du nouveau Microsoft Edge est disponible depuis le mois dernier pour Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, macOS, iOS et Android. Il sera bientôt disponible dans Windows Update pour remplacer le Windows 10 Edge d’origine et sera inclus par défaut dans les prochaines mises à jour du système d’exploitation.