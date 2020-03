Edge Plus sera-t-il la révolution des smartphones Motorola?

Nous en avons déjà il y a quelques semaines, mais maintenant une nouvelle série de rumeurs semble conférer de nouvelles confirmations: Motorola travaillerait sur bord +, son nouveau smartphone haut de gamme.

Selon ce que rapporte PriceBaba et sur la base des rendus créés et partagés par OnLeaks, Motorola Edge + arborera un grand écran avec des bords incurvés, mais conservera toujours le peu d’espace nécessaire pour accueillir les boutons physiques marche / arrêt et de réglage du volume.

Ce devrait être un écran 6,67 pouces avec une résolution de 2340 × 1080 pixels avec un petit trou dans le coin supérieur gauche, probablement le plus petit jamais vu sur un smartphone, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le panneau arrière du Motorola Edge + semble être caractérisé par le logo de l’entreprise qui pourrait s’allument pour signaler l’arrivée d’une notification. Au-delà de cela, le smartphone semble être équipé d’une triple caméra arrière, bien que rien n’ait encore été spécifié sur la configuration probable.

Motorola Edge +: autres fonctionnalités et disponibilité

Motorola Edge + il pourrait être alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 865 accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM et pourrait prendre en charge les réseaux 5G. Le smartphone semble également intégrer une super-batterie de 5 170 mAh, et il semble évident de s’attendre à un support pour une charge rapide.

Les autres fonctionnalités du Motorola Edge + comprennent: un lecteur d’empreintes digitales intégré; USB Type-C; Prise audio 3,5 mm; microphone antibruit. À l’heure actuelle, il n’y a aucune information sur la date de lancement probable. PriceBaba, cependant, rapporte que Motorola Edge + sera disponible exclusivement aux États-Unis via Verizon et sera également publié plus tard dans le monde.