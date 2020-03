Éditeur de photos de chambre noire pour iPhone et iPad reconstruit avec des améliorations de performances majeures, plus

La populaire application de retouche photo Darkroom pour iPhone et iPad a été mise à jour ce week-end avec des améliorations majeures des performances sous le capot. Cela inclut un moteur de profondeur reconstruit, des améliorations d’édition RAW et bien plus encore.

Les développeurs de Darkroom disent que le moteur de rendu a été reconstruit pour «améliorer considérablement les performances, la stabilité et la fiabilité» de la retouche photo dans l’application. Le processus d’un an a eu un impact sur 50% du code de la chambre noire, ce qui a amélioré les performances de nombreuses fonctionnalités de l’application.

Le nouveau moteur de profondeur fournirait un moteur d’édition de flou beaucoup plus fluide et précis, similaire à ce que vous trouverez dans l’application Photos:

Nous avons reconstruit notre moteur de profondeur pour fournir des expériences d’édition de flou beaucoup plus performantes et précises qui correspondent à l’application Photos. Maintenant, lorsque vous ouvrez une photo Portrait, nous faisons correspondre l’ouverture simulée par laquelle la photo a été capturée, et lorsque disponible, nous utilisons le même mélange d’images de profondeur disponibles pour fournir une image Portrait modifiable de très haute qualité que la caméra système.

La stabilité de l’édition RAW a également été considérablement améliorée pour être plus rapide, plus fluide et plus fiable:

Au cours de l’année écoulée, la stabilité de l’édition RAW a été notre principal problème signalé sur toutes les plateformes. La mauvaise nouvelle était que la réparation nécessiterait un effort massif d’une année. La bonne nouvelle, c’est que nous l’avons fait. À partir de maintenant, toute l’expérience d’édition RAW de bout en bout est repensée pour être beaucoup plus rapide, plus fluide et plus stable.

Ces améliorations permettent également une meilleure transition vers et hors des images RAW:

Nous avons rendu la transition vers et hors des images RAW beaucoup plus claire et plus fluide, amélioré les performances de toutes les opérations de montage et ajouté la prise en charge du zoom au niveau des pixels sur toutes les images RAW.

Il existe également d’autres améliorations au zoom, à l’interface de Darkroom et aux performances de la grille photo:

Augmentation de la plage de zoom 5x vous permettant de vérifier efficacement les petites zones de l’image.

L’interface est désormais beaucoup plus réactive et ne ralentit pas lorsque vous effectuez des opérations de rendu plus coûteuses.

Amélioration des performances de la grille photo, montrant des vignettes de meilleure qualité et plus précises. Plus de tuiles noires!

Vous pouvez télécharger gratuitement Darkroom sur l’App Store avec un abonnement intégré de 3,99 $ par mois ou 19,99 $ par an pour débloquer toutes les fonctionnalités.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: