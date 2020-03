Éditeur de photos en chambre noire mis à jour avec prise en charge complète de la souris et du trackpad sur iPadOS

Darkroom est l’une des applications de retouche photo les plus populaires disponibles pour iPhone et iPad, et elle a récemment été mise à jour avec des améliorations majeures. Aujourd’hui, une nouvelle version de l’application a été publiée avec une nouvelle fonctionnalité spécifique aux utilisateurs d’iPad, qui prend entièrement en charge la souris et le trackpad sur iPadOS 13.4.

Avec iPadOS 13.4, Apple a introduit la prise en charge avancée de la souris pour iPad avec un curseur spécial, et les développeurs peuvent adopter cette fonctionnalité dans leurs applications à l’aide d’une nouvelle API. Darkroom est l’une des premières applications iPad à être mise à jour avec une compatibilité totale pour la souris et le trackpad, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais parcourir leur bibliothèque de photos et ajuster les contrôles d’édition plus facilement avec le curseur.

La mise à jour améliore également les performances de l’application sur les appareils plus anciens, tels que l’iPhone 5s et l’iPhone 6. Les développeurs ont déclaré que la dernière version de l’application devrait réduire les plantages sur ces appareils.

Cette mise à jour ajoute la prise en charge du nouveau curseur sur iPadOS. Avec un trackpad connecté, vous pouvez gérer votre bibliothèque et éditer vos photos plus rapidement que jamais! Nous allons étendre ce support dans les semaines à venir, alors gardez l’œil ouvert!

Cette mise à jour réduit également la quantité de mémoire que l’application utilise sur les appareils plus anciens. Cela devrait réduire les plantages sur ces appareils. Nous continuerons de tester et d’améliorer les performances de l’iPhone 5S, 6S et d’autres appareils qui pourraient avoir l’impression d’avoir ralenti avec la récente mise à jour. Merci pour tous vos commentaires.

Vous pouvez télécharger gratuitement Darkroom sur l’App Store avec un abonnement de 19,99 $ par an pour débloquer toutes les fonctionnalités.

