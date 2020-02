Éducation sexuelle Saison 2 Faire du directeur Groff un méchant était une erreur

Éducation sexuelle, un spectacle qui se targue de ses représentations nuancées et sympathiques, a donné au directeur Michael Groff (Alistair Petrie) peu de chance d’une telle complexité dans sa deuxième saison.

À la base, l’éducation sexuelle de Netflix concerne les gens. Il utilise des couleurs vives, un cadre étrange mais reconnaissable et des personnages texturés pour créer un monde décalé dans lequel les gens disent volontiers à haute voix ce qu’ils pensent. Ce faisant, il ouvre un dialogue sur le sexe et les relations, explorant les relations de la société contemporaine avec les deux.

Tous les personnages de la série ne sont pas de bonnes personnes. Sex Education season 2 présente une poignée de personnages dont les intentions ne sont pas toujours pures, mais les traitent avec grâce et délicatesse. Otis (Asa Butterfield) passe la majeure partie de la saison à se comporter plus comme un “gars sympa” que les vrais gars sympas ne le savent. Le père d’Otis (James Purefoy) continue d’être un père absent, mais admet volontiers qu’il est «un connard». La relation entre Maeve (Emma Mackey) et sa mère (Anne-Marie Duff), une toxicomane en convalescence, est traitée avec beaucoup de soin – humaniser plutôt que méchanter les personnages d’une manière qui est refusée au directeur Groff.

Le directeur de l’éducation sexuelle Groff devient un méchant de la bande dessinée

Dans la saison 1, le directeur Groff a certainement un but antagoniste, agissant comme l’archétype de la figure d’autorité trop stricte. Les personnages de l’éducation sexuelle sont tous quelque peu exagérés de manière comique, mais ils n’agissent jamais sans motivation. Lorsque Groff menace Maeve d’expulsion dans la saison 1, il a à la fois l’impression qu’elle dirige un réseau de drogue et essaie de protéger la réputation de son fils. Ce ne sont peut-être pas de bonnes raisons, mais au moins ce sont des raisons.

Dans la saison 2, le directeur Groff joue souvent simplement parce que la scène nécessite un antagoniste. Il développe instantanément une vendetta contre Jean (Gillian Anderson) malgré ses commentaires utiles. Finalement, il l’associe à la raison pour laquelle sa femme veut divorcer, mais son opposition à elle semble provenir principalement de l’histoire nécessitant un méchant. Pour un spectacle qui explore les complexités du sexe, il laisse son manque de désir pour son partenaire de plusieurs décennies comme un défaut de personnage qui, contrairement à d’autres moments de relation tout au long de la saison 2, reste intact.

À la saison 2, épisode 7, Groff agit plus comme un tyran d’un film de John Hughes que comme le directeur d’une école. Il fait le plein à Regina George, distribuant des dépliants contenant des informations confidentielles sur les séances de thérapie sur ses élèves mineurs. Lorsque Regina George partage le Burn Book dans Mean Girls, c’est compréhensible (sinon justifiable) car c’est une adolescente. Le directeur Groff est un adulte qui a passé toute sa carrière à travailler avec de jeunes étudiants.

L’éducation sexuelle est (généralement) bonne pour humaniser les méchants

L’éducation sexuelle explore comment il y a rarement de mauvaises personnes; au lieu de cela, il y a de mauvaises actions. C’est un spectacle qui suit ses personnages, ne voulant pas radier un trait comme un défaut permanent. Adam (Connor Swindells) aurait pu facilement être réduit à un tyran stupide, mais la saison 2 prend soin de briser ses motivations et son histoire, et lui permet de s’améliorer. Il passe toute la saison à être tenu pour responsable, forcé de devenir le genre de personne qui mérite une chance avec Eric (Ncuti Gatwa).

Otis a également fait un voyage. Ses actions, qui étaient déjà devenues problématiques à la fin de la saison 1, deviennent carrément déplorables dans la saison 2. Bien que ses défauts soient liés, il n’est pas autorisé à continuer sur la voie des actions négatives sans conséquences. Le spectacle l’oblige à se confronter, conduisant à des excuses tout à fait satisfaisantes et crédibles. Pour un spectacle qui laisse tant de latitude à ses personnages pour évoluer, Éducation sexuelle est inhabituellement cruel et dédaigneux envers le directeur Groff, le réduisant à une caricature du méchant qu’il pourrait être bien plus que.

