EE réduit le coût des offres Samsung S20 mais reste en quelque sorte plus cher que la plupart

Le Samsung Galaxy S20 vient juste de faire son apparition en pré-commande avec des offres sur les étagères virtuelles il y a quelques jours à peine. Alors quand EE a annoncé qu’il baissait les prix, nous étions prêts à ouvrir une bouteille de champagne … et ensuite nous avons vérifié les prix.

Malgré ses prix à la baisse des coûts de la précision chirurgicale, EE a quand même réussi à s’imposer comme l’un des détaillants les plus chers de la série Galaxy S20.

Certes, acheter directement auprès d’EE n’a jamais été l’option la moins chère, nous n’avons donc pas été complètement surpris. Cependant, il ne serait pas très juste de notre part de vous dire ces informations et de vous laisser sans autre choix.

Dans cet esprit, nous avons recherché les détaillants proposant des offres Samsung Galaxy S20 et les plus grands S20 Plus et Ultra pour vous proposer les offres les plus proches des plans de réduction de prix d’EE … juste moins cher.

Gardez à l’esprit, en raison, vous ne recevrez pas le téléphone étant encore au stade de pré-commande jusqu’à 10 mars.

1. Offres Samsung Galaxy S20:

2. Offres Samsung Galaxy S20 Plus:

3. Offres Samsung Galaxy S20 Ultra:

À quoi ressemble la gamme Samsung Galaxy S20?

Samsung Galaxy S20:

Le moins cher des trois nouveaux appareils, mais facilement celui que la plupart des gens choisiront. Comme ses deux grands frères, le S20 est livré avec une compatibilité 5G et un affichage à 120 Hz, ce qui signifie des transitions en douceur entre différentes applications et activités. Il a le plus petit écran à 6,2 pouces mais contient le même écran Quad-HD + Dynamic AMOLED. En interne, il y a une configuration triple caméra, offrant un téléobjectif 64MP et un grand angle et Ultra Wide, plus une batterie 4000mAh et 12GB RAM.

Samsung Galaxy S20 Plus:

Augmentant ses coûts, le S20 Plus est le choix du milieu, vous offrant la même configuration de caméra que ci-dessus mais avec l’ajout d’un objectif de vision en profondeur permettant de créer des images 3D. La batterie est augmentée à une taille de 4500mAh et l’écran grimpe à 6,7 pouces.

Samsung Galaxy S20 Ultra:

Enfin, l’impressionnant «Samsung Galaxy S20 Ultra». Il possède l’appareil photo le plus avancé, offrant un appareil photo 108MP et la possibilité de basculer dynamiquement entre ce mode et un mode 12MP. Et le plus impressionnant, le S20 Ultra offre un zoom spatial 100x pour afficher complètement le Huawei P30 Pro. Il possède également la plus grande batterie à 5000mAh.

