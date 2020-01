EE SIM ne traite que: 60 Go de données £ 20 par mois en font l’un des meilleurs

Alors que l’EE sera la voie à suivre évidente pour beaucoup – c’est le réseau 4G le plus rapide du Royaume-Uni après tout! – il pose fréquemment certains des prix les plus élevés du marché, à la fois pour les contrats et SIMO.

Cependant, le réseau se dégage en se sentant généreux alors que nous entrons en janvier, ramenant son offre SIM sur le Black Friday. Pour être précis, cela représente 60 Go de données pour seulement 20 £ par mois, ou 100 Go pour 25 £ par mois.

Bien sûr, avec le détaillant Smarty sous-cotant ce prix et Three swooping avec des forfaits de données illimités pour seulement 18 £ par mois, cet accord sera pour ceux qui sont certains que EE est la façon dont ils veulent aller.

Avec des vitesses de pointe sur le marché, une augmentation importante des données et même un abonnement Apple Music gratuit de 6 mois, vous pouvez voir cette carte EE EE uniquement ci-dessous. Ou, si vous voulez voir ce qui est disponible, consultez notre guide des meilleures offres SIM uniquement.

La carte SIM Big Data d’EE ne traite que:

Quelles autres offres SIM uniquement sont disponibles en ce moment?

Comme mentionné ci-dessus, il n’y a que deux détaillants EE auront du mal à battre – Smarty et Three. Offrant un plafond de données illimité pour seulement 18 £ par mois, Three a actuellement le rythme du marché.

Ou, moins cher, Smarty Mobile propose un plan de données de 50 Go à un prix de seulement 15 £ par mois. Et avec cette offre, vous bénéficierez d’un contrat mobile d’un mois, ce qui signifie que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez et partir quand vous le souhaitez.

Vous voulez juste quelque chose de bon marché et de bonne humeur? L’option 2 Go de données d’iD Mobile pour 6 £ pourrait être idéale.