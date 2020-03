également l’honorable Zaia en faveur du suivi des citoyens

Le suivi des mouvements à travers les téléphones portables pour limiter la propagation du coronavirus “est une excellente solution”, explique le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia, qui dit qu’il y a un problème de confidentialité. “Mais nous sommes dans une situation d’urgence et nous avons besoin d’une mesure pour ces activités”, a-t-il ajouté. “Ils ont proposé un logiciel stratosphérique, mais je me mets à la place des citoyens, il doit y avoir une légitimité légale”, a-t-il conclu. SUIVEZ EN TEMPS RÉEL LES NOUVELLES D’URGENCE DU CORONAVIRUS

Les opérateurs téléphoniques prêts à fournir des données – Ces derniers jours, les opérateurs téléphoniques se sont déclarés prêts à mettre à la disposition des autorités les informations agrégées obtenues à partir des données relatives à la mobilité de tous leurs clients. Ceci tout en garantissant le respect de toutes les dispositions en vigueur pour la protection de la sécurité et de la vie privée des individus, comme l’exige le RGPD européen (General Data Privacy Regulation). En fait, la Lombardie en a profité pour comprendre combien de citoyens étaient encore là malgré les interdictions. Asstel, l’association des opérateurs, se dit prête à en faire plus pour “aider la Protection Civile, l’Institut Supérieur de la Santé, les Régions et autres autorités engagées en première ligne pour lutter contre la pandémie”.

La situation en Israël – Mais comment ça marche dans d’autres pays? Les derniers dans l’ordre chronologique sont les Israéliens qui, à travers le Shin Bet, leurs services secrets, surveillent les mouvements de tous ces citoyens qui se sont révélés positifs pour le coronavirus. Pour ce faire, ils utilisent une base de données créée en 2002 et utilisée pour lutter contre le terrorisme. Des millions de données sont contenues dans cette base de données qui suit les mouvements et les heures de tous les propriétaires d’un téléphone mobile qui se connecte au réseau téléphonique israélien. Accès aux données sensibles que le Premier ministre Netanyahu a demandées (et obtenues) au Parlement pendant 30 jours.

La Chine a également reconnu les visages – les méthodes chinoises étaient plus invasives et avec la croissance exponentielle des infections, elle a lancé la cyber-contre-attaque. De Pékin est venu le feu vert pour la création d’une application qui s’appuie sur toutes les données disponibles pour le gouvernement, y compris les bases de données de transport, y compris les compagnies aériennes. Ceux qui auraient pu rencontrer un patient (même les données de santé ne jouissent pas d’une grande protection) ont été prévenus et pourraient par conséquent s’isoler et être soumis à un tampon. De plus, des caméras et des drones ont patrouillé dans les villes à la recherche de toute personne ne portant pas de masque (obligatoire pour tous dans les zones de l’épidémie). C’est aussi grâce au puissant logiciel de reconnaissance faciale.

Corée du Sud toutes traces et écouvillons de masse – Et enfin le cas le plus cité ces dernières semaines, celui de la Corée du Sud. Ici les infections, sans fermer les villes, se sont finalement limitées à quelques milliers. Cela a été possible grâce à une application pour smartphone téléchargée par la grande majorité des citoyens. Lorsqu’une personne est infectée, ses mouvements (ceux des 14 derniers jours) sont chargés dans une base de données qui la croise avec les déplacements de tous les membres. L’application a ensuite pris soin d’informer les personnes qu’elles auraient pu entrer en contact avec la personne infectée pour la pousser à obtenir un écouvillonnage préventif. Cela a permis à Séoul de battre Covid-19.