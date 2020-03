Égalité des sexes, égalité et liberté à l’ère technologique et numérique

Nous pourrions croire que la discrimination ne se produit que dans le monde réel et dans certaines circonstances liées à la religion, l’âge, l’orientation sexuelle et le sexe.. Elle existe et représente un moment de crise pour la société, car les formes de discrimination deviennent plus violentes sous plusieurs de ses formes. Par exemple, là l’inégalité des sexes et à la violence à l’égard des femmes, une question qui occupe l’agenda mondial, en particulier dans les pays d’Amérique latine comme le Mexique où il y a une crise due à la vague de fémicides qui restent impunis.

Cependant, Les femmes et certaines minorités sont confrontées non seulement à la discrimination de la réalité immédiate, mais aussi dans le monde Internet dans le cadre de l’ère numérique. Cela va au-delà de l’accès à Internet (qui suppose l’inégalité des chances et l’accès à l’éducation et à l’information), mais est spécifique en termes de les contenus présents dans les moteurs de recherche et les plateformes sociales.

Aura López, experte en technologie chez #SopitasXAireLibre, a parlé de ce sujet, révélant des chiffres et des statistiques qui présentent une situation inégale de présence féminine et masculine sur Internet. Par exemple, il a commenté la conservation par Google du contenu créé par les utilisateurs. La plupart sont des hommes, car les femmes sont souvent violées par d’autres utilisateurs lorsqu’elles sont agressées pour avoir exprimé des opinions sur divers sujets, même avec leur propre contenu visuel avec lequel elles pourraient recevoir des commentaires sexuels risqués. Et ça ne s’arrête pas là. Le phishing est un autre problème auquel les femmes sont confrontées à l’ère numérique.

L’industrie technologique, avec les plus grandes entreprises du secteur telles que Google, Spotify et Apple, doit faire face à de “nouveaux” défis où non seulement il aide les femmes à naviguer dans un espace libre et sans être violé, mais où ils participent eux-mêmes à leur travail. Comme nous le savons, la technologie est une industrie dirigée par des hommes de renommée internationale comme Steve Jobs ou Bill Gates, mais bien que les femmes aient joué un rôle international dans le domaine scientifique, elles sont souvent moins reconnues.

Ensuite, Comment pouvez-vous rendre votre travail et vos contributions visibles pour une industrie qui connaît une croissance exponentielle? Comment ces entreprises peuvent-elles travailler à l’égalité dans un espace qui n’est réglementé par personne? Comment interprétez-vous le nombre d’entreprises technologiques qui, en même temps, travaillent dans d’autres secteurs comme la musique? Par exemple, sur le conseil d’administration principal d’Apple composé de 16 personnes, seules quatre femmes figurent au conseil d’administration en tant que Katherine Adams, vice-présidente principale de la sécurité mondiale et juridique.

Pour écouter la section technologique avec Aura Lópex, ici on vous laisse l’audio de #SopitasXAireLibre: