El País Vaco rejoint l’IA pour anticiper COVID-19

Ce n’est pas la première expérience technologique dans cette lutte contre l’expansion du coronavirus, et le déroulement des événements ne semble pas être le dernier. Dans ce cas, il vient de la main du gouvernement du Pays Basque, qui vient aujourd’hui annonce le début d’une collaboration spéciale avec l’une des sociétés technologiques de sa région: Sherpa.ai.

L’objectif du gouvernement dirigé par Iñigo Urkullu est d’anticiper la situation pour connaître l’état du nombre d’unités de soins intensifs nécessaires en sept jours. Pour cela, selon le Lehndakari, ils veulent s’appuyer sur le système d’intelligence artificielle créé par Sharpa.ai et qui a été adapté à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. En ce sens, l’entreprise fondée par Xabi Uribe –et qui est passée d’un modèle commercial axé sur les assistants virtuels à l’offre de sa technologie d’intelligence artificielle à des tiers– a développé une plateforme au service de la Communauté pour gérer les services d’urgence. Système qui, comme confirmé, brasse depuis plusieurs semaines avec le Ministère de la Santé du Pays Basque.

Actuellement disponible uniquement au Pays basque, le système analyse toutes les données publiques générées ces jours-ci par les services d’urgence de la Communauté. Avec ces informations, expliquent-ils, ils sont en mesure d’avoir une prévision plus ou moins fiable des besoins médicaux dans les centres de la région sept jours à l’avance, et donc anticiper les pics et les effondrements. Surtout en ce qui concerne le nombre de soins intensifs requis; l’un des points les plus critiques des soins de santé pour les patients COVID-19 en ce moment.

De plus, ils ajoutent qu’avec ce système, ils ont également la capacité de reconnaître les modèles et les tendances concernant l’activité et l’évolution des virus dans les centres médicaux du Pays Basque pour anticiper, entre autres, de nouvelles sources d’infection qui surviendront une fois le pic dépassé. des infections. Les résultats de ces prédictions, soulignent-ils, seront rendus publics, il y aura donc des signes de leur évolution.

Serait-il applicable dans d’autres régions? La réalité est qu’une fois la plateforme conçue, elle ne devra être adaptée qu’aux données régionales de chaque communauté. Des sources proches du processus ajoutent, en outre, que malgré la contribution des données publiques, la proximité avec l’administration est également importante lors de la prise en compte d’autres variables. En ce sens, son transfert vers d’autres Communautés serait compliqué, bien qu’il ne soit pas impossible. Prise en compte, également, des moyens de mesurer les infections, les patients et les personnes décédées dans les différentes communautés autonomes, conséquence de l’autonomie de la santé dans chacune d’elles.

Image Sherpa avec visualisation des données (pas réelle)

Le chaos des applications

Ils montrent clairement de Sherpa.ai que cet accord avec le gouvernement du Pays basque n’a rien à voir avec les autres expériences technologiques enregistrées pendant la pandémie en Espagne. Comme peut être celui lancé à Madrid et maintenant adapté pour le gouvernement central.

Ce n’est pas un système de citoyenneté et utilise des données publiques – et anonymisées -, d’où le long débat de contrôle par géolocalisation des gouvernements. Maintenant, pouvez-vous obtenir des données de prévisions médicales sans connaître le comportement des citoyens? Pour le Pays Basque, pour le moment, cette position est suffisante pour prendre de l’avance. Bien que son positionnement part d’une base comparative avec la Corée du Sud ou Singapour, où ils disent que des systèmes technologiques ont été utilisés pour lutter contre le virus, les expériences – réussies d’autre part – de l’autre côté de la planète englobaient un contrôle total sur les citoyens et la système.

Du point de vue d’Open Coronavirus, une autre des propositions pour lutter contre la pandémie en Espagne, l’activité qui doit être un recueil d’analyses axées sur le contrôle de la santé et des mouvements des citoyens en conjonction avec la situation de centres médicaux. Le tout unifié dans un système de données géré par les différents gouvernements régionaux pour anticiper de nouvelles sources de contagion et d’éventuelles actions spécifiques.

👇 Plus de Breaking News