Elago AirPods case 9 $, août HomeKit Smart Lock 150 $, plus

Les meilleures offres de mardi incluent l'étui AirPods sur le thème d'elago pour iPod à 9 $, le HomeKit Smart Lock Pro d'août à 25% de réduction et un ensemble Sonos One SL. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Le boîtier AirPods sur le thème d'elago pour iPod coûte 9 $

La boutique Amazon officielle d’elago propose son étui AirPods AW6 pour 9 $. En général, aller chercher 12 $, comme vous le trouverez directement chez elago, l'offre d'aujourd'hui vous fait économiser 25%, bat notre mention précédente de 0,50 $ et marque un nouveau creux sur Amazon. Le AW6 d'elago vise à apporter la conception classique de l'iPod à votre transport quotidien sous la forme d'un étui de protection pour vos AirPods. Compatible avec les deux versions des écouteurs standard d'Apple, il y a une découpe d'indicateur LED pour les modèles équipés de capacités de charge Qi. Un étui est également inclus avec un mousqueton, vous permettant de fixer facilement vos AirPod à un sac à dos et plus encore pour un accès rapide. En savoir plus dans notre couverture de lancement.

Économisez 25% sur le HomeKit Smart Lock Pro d’août

Amazon propose actuellement le August Smart Lock Pro + Connect dans les deux couleurs pour 150 $. Également disponible chez Best Buy au même prix. Au lieu de 200 $, l'offre d'aujourd'hui est valable pour une remise de 25% et correspond à notre mention précédente du vendredi noir. Avec le support HomeKit prêt à l'emploi, le August Smart Lock Pro se connecte via Bluetooth. Mais avec l'adaptateur Connect inclus, vous pourrez également contrôler le verrouillage intelligent via Wi-Fi. Cela ajoute le contrôle d'Alexa et d'Assistant dans le mélange, ainsi qu'un accès à distance et une intégration avec une variété d'autres plates-formes de maison intelligente.

Obtenez deux haut-parleurs Sonos One SL + une carte-cadeau de 20 $ pour 298 $

Amazon propose un pack de deux haut-parleurs Sonos One SL avec une carte-cadeau de 20 $ pour 298 $. À titre de comparaison, la valeur de 378 $ est ici, car chaque haut-parleur se vend généralement 179 $ en plus du crédit Amazon fourni pour les vacances. Ceux qui cherchent à plonger dans une configuration audio multi-pièces voudront envisager ce pack Sonos, qui comprend la prise en charge d'AirPlay 2 et l'accès à tous les services de musique en streaming les plus populaires du marché. Le modèle SL abandonne les microphones intégrés, vous permettant d'économiser un peu d'argent et d'ajouter la tranquillité d'esprit du point de vue de la sécurité. Associez deux ensembles et créez facilement une configuration stéréo.

Jusqu'à 30 $ de rabais sur les concentrateurs USB-C les plus vendus + 25% de rabais sur le reste

HYPER fait une vente flash de vacances avec jusqu'à 30 $ de réduction sur leurs hubs USB-C les plus vendus. Pour tout le reste sur HyperShop.com, utilisez DEC25 code promo pour obtenir 25% de réduction sur les concentrateurs USB-C primés, les chargeurs sans fil, les batteries, les câbles et bien plus encore.

15% de réduction sur la station de voyage USB-C à 5 ports OWC à partir de 28 $

La station d'accueil de voyage OWC USB-C est une station d'accueil de voyage à 5 ports avec jusqu'à 60 W de capacité de transfert d'énergie et suffisamment petite pour tenir dans votre poche. Il comprend 2 ports USB 3.1 Gen 1, un port USB-C avec relais d'alimentation, un lecteur de carte SD et HMDI 2.0 avec prise en charge des écrans 4K. Bénéficiez de 15% de réduction sur le Dock de voyage USB-C à 5 ports OWC à partir de 28 $ (appliqué automatiquement au moment du paiement).

