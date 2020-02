elago dévoile un nouveau boîtier AW5 AirPods avec des styles Game Boy

elago est de retour avec un autre boîtier AirPods, s’appuyant encore une fois sur ces vibrations rétro. Le nouveau boîtier AW5 AirPods est compatible avec les modèles de première et de deuxième génération avec un design semblable à Game Boy qui plaira à coup sûr aux amateurs de Nintendo et d’Apple. Tous les détails, les prix et la disponibilité peuvent être trouvés ci-dessous.

elago dévoile son dernier accessoire rétro

Si vous connaissez les offres d’elago, vous savez qu’elles proposent depuis quelques temps de jolis accessoires Apple, y compris ces étuis inspirés de Nintendo. Le dernier en date arrive avec des styles Game Boy dans votre choix de deux couleurs différentes, noir ou gris.

Mis à part un écran et des boutons qui ne fonctionnent pas, il y a le clip de trousseau habituel qui permet de fixer facilement des AirPod à un pantalon ou un sac à dos. Le couvercle rabattable révèle vos écouteurs et les découpes en bas révèlent un port de charge. Les étuis sans fil sont également compatibles ici.

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau boîtier Elago AW5 AirPods est disponible à l’achat dès aujourd’hui à partir de 11,99 $ via Amazon. Votre choix de styles noirs ou gris complète les offres d’aujourd’hui.

Caractéristiques

La conception classique de la console de jeu portable rend vos AirPod uniques et adorables.

Compatible avec Apple AirPods 1 et 2. Le boîtier prend en charge le chargement sans fil pour le boîtier de chargement sans fil Apple AirPods.

Le boîtier est en silicone souple et résistant aux chocs. Cette couche supplémentaire empêchera les rayures et renforcera la protection contre les impacts externes.

Il y a un revêtement antidérapant spécial à l’intérieur du capuchon. Veuillez le pousser complètement et ajuster le boîtier pour qu’il s’adapte parfaitement.

