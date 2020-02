élégance et autonomie pour crier

Honor Magic Watch 2 GT critique

Honor Magic Watch 2 GT est une montre intelligente pratiquement le même au produit Huawei. Et avec la Watch GT2, que nous avons vue il y a quelques mois en revue, elle partage bon nombre des spécifications dont nous vous parlerons plus tard. À première vue, cependant, il est facile de voir que l’esthétique, les sangles et les capteurs à l’arrière du Magic sont exactement de style Huawei.

Description

Le boîtier en aluminium de cette montre intelligente a une diagonale de 46 mm, une version peut-être plus adaptée aux poignets du public masculin au lieu de la plus petite Magic Watch 2 GT de 42 mm (qui souffre cependant d’une semaine d’autonomie en moins). En parlant de similitudes avec Huawei, l’écran AMOLED de 1,38 ”avec une résolution de 454 × 454 et une densité de pixels de 326ppi est exactement le même. Un écran en fait très agréable à utiliser grâce à sa largeur mais, malheureusement, il n’est pas aussi brillant qu’on pourrait s’y attendre (voir dans le clip vidéo).

À l’arrière, nous avons peu de choses à souligner par rapport à ce que nous avons vu avec la Huawei Watch GT2, donc nous avons des capteurs de fréquence cardiaque, les contacts de charge et la spécification que la montre intelligente est capable de résister à 5 atmosphères en immersion. Sur le côté du boîtier, il y a deux touches d’option physiques programmables avec les activités de notre choix. Les sangles du pack sont deux, une en cuir (ils disent vrai) et une sportive en plastique, et sont facilement remplaçables au moyen d’une boutonnière qui permet une libération immédiate. De toute façon, vous pouvez personnalisez votre Magic Watch 2 GT avec les bracelets que vous souhaitez.

Avantages et inconvénients de cette Honor Magic Watch 2 GT

Une montre Magic Honor 2 GT belle et astucieusement faite, mais a aussi des défauts ce qui pourrait affecter l’achat. Pour donner un exemple, malgré un menu entièrement en italien, il y a une voix anglaise qui accompagne nos activités qui ne peut pas être définie dans notre langue. Le deuxième point est la compatibilité avec les appareils au-delà de la maison Huawei / Honor: Cela semble absurde, mais sur le Samsung Galaxy Note 10, cela ne fonctionne pas du tout. De plus, bien que nous soyons en 2020, il n’y a pas de version de la smartwatch avec la technologie wifi, il n’est pas non plus possible de monter une carte SIM 3G / 4G à l’intérieur.

Au lieu de cela, le tranchant de cet appareil est sans aucun doute le logiciel propriétaire Honor / Huawei, qui est très complet mais simple, fluide et agréable à utiliser. Avec une simple glissière depuis la maison, nous pouvons accéder rapidement aux paramètres de la montre. Une chose intéressante est la capacité de gérer notre stress psycho-physique à partir des battements de cœur: juste un glissement de droite à gauche et ouvre le menu dédié. Toujours grâce à des balayages latéraux, nous pouvons vérifier la météo, notre liste de lecture musicale stockée dans la mémoire interne de la Magic Watch 2 GT.

Lorsque nous vous disons que le logiciel est un produit phare, croyez-le. Le seul sachant que votre montre connectée peut s’interfacer via Bluetooth 5.0 directement avec vos écouteurs sans fil sans passer par votre smartphone. De plus, grâce à la connexion avec les écouteurs, nous pourrons passer des appels sans avoir à utiliser le téléphone. Et si vous voulez jouer le rôle de James Bond, Honor Magic Watch 2 GT permet les appels mains libres! Attention cependant, car toutes les merveilles qui viennent d’être décrites ne sont disponibles que pour la version 46 mm.

Description de l’application et prix

En dépit des lacunes que nous avons décrites précédemment, nous pourrions en partie les justifier par le fait que Honor Magic Watch 2 GT a un prix vraiment compétitif. Rappelez-vous que c’est une montre intelligente avec des caractéristiques techniques presque excellentes, mais vous pouvez l’acheter pour seulement 179 euros!

Regarder l’application dédiée sur le smartphone Huawei Health nous pouvons voir quels sont les paramètres possibles à définir sur notre Magic Watch 2 GT. Sur la maison de l’application, nous aurons d’abord un récapitulatif des étapes suivies avec la montre connectée, les calories brûlées et la distance parcourue. Il est également possible de gérer les cadrans d’arrière-plan de l’horloge en se connectant au réseau pour en télécharger de nouveaux. Une fois celle que nous aimons installée, un appui long sur la montre suffira pour la régler.

Sur le secteur du bien-être, en plus de la section contrôle du stress et fitness, Huawei / Honor propose le Truesleep, un outil pour gérer la qualité du sommeil et de la respiration pendant la nuit. Application donc bien faite, simple et pleine des options dont vous aurez besoin.

conclusions

Dans les considérations finales, nous risquons peut-être de nous répéter avec ce qui a été dit pour Huawei: Hhonorer Magic Watch 2 GT dans l’ensemble est un produit haut de gamme. La qualité de construction est vraiment excellente, malgré le manque de logiciels comme Android Wear OS et certains défauts de compatibilité. Mais le le prix est trop bon pour ne pas promouvoir cette smartwatch à laquelle on donne un joli Otto!

Honor Magic Watch 2 GT

189,99

Design et matériaux

8,0 / 10

pro

Logiciel riche

Excellents matériaux

Bon prix

Sangles interchangeables

contre

Mauvaise compatibilité

Manque d’usure OS

Pas de Wifi ou SIM 3G / 4G