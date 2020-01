Eli Roth développe une nouvelle franchise de films et de jeux d’horreur Clownpocalypse

Eli Roth revient à nouveau à l’horreur du clown avec sa nouvelle franchise d’horreur, Clownpocalypse. Roth a été un nom majeur dans l’horreur depuis ses débuts de réalisateur, Cabin Fever, en 2003. Après cela, Roth a ajouté son nom à une liste croissante de réalisateurs d’horreur comme James Wan, Darren Lynn Bousman et Rob Zombie avec Hostel, qui a été publié. en 2005.

Hostel s’intègre parfaitement dans les films d’horreur “torture porn” du début des années 2000, et a valu à Roth une place dans le “splat pack” d’horreur, qui est accordé aux réalisateurs dont le travail se concentre sur des contenus controversés et exagérés et violents. Le nouveau projet de Roth est une coentreprise avec James Frey, qui a pris de l’importance en 2003 avec son livre, A Million Little Pieces, et un autre livre, My Friend Leonard en 2005. Le livre de Frey, A Million Little Pieces, a été repris pour le livre d’Oprah. club en 2005; l’auteur a fini par faire l’objet d’une controverse en janvier 2006 lorsque Frey a été accusé d’avoir fabriqué des détails dans ses livres, qui ont tous deux été commercialisés comme des mémoires.

Selon Deadline, Roth travaille depuis un certain temps sur le projet Clownpocalypse avec Frey, et la franchise sera financée par 3BlackDot, un studio de divertissement numérique qui travaille avec des innovateurs créatifs et communautaires. Récemment, 3BlackDot a créé, produit et cofinancé Queen & Slim, qui est également connecté à Frey, car il a créé l’histoire, qui a ensuite été transformée en scénario par Lena Waithe. Roth est connu pour repousser les limites de son travail, mais il semble qu’il ait enfin trouvé la bonne équipe pour faire passer sa réflexion originale au niveau supérieur. Roth a déclaré: “Pendant des années, les gens m’ont dit:” Vous ne pouvez pas faire ça dans un jeu, c’est trop fou “et j’ai finalement trouvé des partenaires qui ont dit:” Allons plus loin. “” Le rôle de Roth dans Clownpocalypse est en tant que producteur, pas réalisateur, et la recherche d’un réalisateur est en cours.

L’annonce de Roth du prochain film Clownpocalypse est liée à plus qu’un simple film singulier; il comprendra également un jeu vidéo AR, un événement en direct, un contenu numérique abrégé et des marchandises. Selon 3BlackDot, “pour le fan d’horreur chevronné à la recherche de son prochain frisson, c’est un cauchemar devenu réalité. Notre approche est de construire des mondes qui répondent aux besoins des normes culturelles actuelles. Clownpocalypse incarne la fluidité de nos expériences du online au offline , des jeux aux films et aux événements expérientiels, le tout sous l’égide d’un seul récit. ” La production sur Clownpocalypse – la partie du long métrage – commencera au premier trimestre 2020 selon le site Web de 3BlackDot.

Le scénario de Clownpocalypse a été écrit par Philip Gelatt, qui était un écrivain pour Love Death + Robots de Netflix. Bien que les détails de l’intrigue soient inconnus, Roth a une certaine expérience de l’horreur des clowns, car il était le directeur de Clown en 2014. Bien que Clown n’ait pas été un succès massif, les clowns sont redevenus terrifiants pour le public d’horreur, en partie grâce au succès d’Andy Muschietti. IT et IT Chapter 2, qui ont été publiés respectivement en 2017 et 2019. Bien que Roth ait été quelque peu absent de la scène d’horreur hardcore, sa récente série sur AMC, History of Horror d’Eli Roth (2018) était une série documentaire à succès qui a exploré le genre et a permis au réalisateur de mettre en valeur ses vastes connaissances et son clair amour des films d’horreur. . History of Horror a été renouvelé pour une deuxième saison par AMC en 2019.

Eli Roth a fait une impression durable sur le genre, et Clownpocalypse semble avoir pour but de faire sensation, ce qui pourrait potentiellement changer le jeu des grandes franchises d’horreur grâce à ses efforts mixtes.

