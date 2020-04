Elite, Riverdale, Suburra et Black Mirror renvoient les épisodes

Certaines des productions originales Netflix les plus populaires de ces dernières années sont sur le point de revenir avec de nouvelles saisons. Depuis quelque temps, les fans réclament de nouveaux épisodes de ces drames, mais seulement pour certains d’entre eux ont des confirmations concernant la date de sortie.

D’autre part, il est bien connu que le catalogue Netflix subit souvent des modifications, qu’ils peuvent également impliquent l’élimination ou l’annulation de certaines séries télévisées des horaires de production. Pour cette raison, les fans sont toujours en alerte, dans l’espoir que ce sort ne touchera pas leur série préférée.

Deux des séries les plus récentes ont déjà reçu une confirmation pour le moment du retour au petit écran, et correspondent à Elite et Suburra, alors qu’en ce qui concerne Black Mirror il n’y a toujours pas de certitudes.

Netflix, nouveaux arrivants sur la plateforme

Commençons par Elite 3, qui a vu son retour sur le petit écran vendredi 13 mars dernier. Comme annoncé le 10 janvier, la série télévisée se déroulant à l’école de Las Encinas sera enrichi de nouveaux événements qui laisseront le public sans voix.

Rester dans la veine des aventures du lycée, on ne peut que mentionner Riverdale 4, qui est de retour avec les nouveaux épisodes 9 octobre dernier, mais dont la date de sortie n’est pas encore connue en Italie. Cependant, selon les dernières rumeurs, il ne manque peut-être pas grand-chose, bien que l’urgence du coronavirus ait arrêté la production et le doublage.

Passant à un genre complètement différent, il faut nécessairement mentionner Suburra 3 avec sa dernière grande saison. Le tournage devrait être terminé, mais la diffusion pourrait n’arrivez pas avant la fin de cette année. Cela obligera les fans à traîner pendant un certain temps avant d’obtenir les réponses tant attendues sur le sort de leurs favoris.