Elite Taxi enregistre la mobilisation contre Barcelona Tech Spirit

Les meilleures idées proviennent d’une situation défavorable, disent-ils. Après la crise d’annulation du Mobile World Congress il y a une semaine, et par conséquent tous les événements parallèles à la réunion technologique, des alternatives sont rapidement apparues pour résoudre les pertes attendues. L’un d’eux, en réponse à la fermeture de 4YFN pour les entrepreneurs, a été celui du Barcelona Tech Spirit.

Entre le 24 et le 27 février, et accueillant plus de 400 entreprises technologiques, l’idée est de rassembler tous les les startups orphelines du premier événement de l’année pour les entrepreneurs, qui a été présenté avec le soutien des institutions publiques de la ville et d’un grand nombre d’entreprises privées.

Jusqu’à présent, tout est correct sans les informations qui, au début de la semaine, ont transcendé les médias. Les invités vedettes de la réunion seraient Glovo, Uber et Airbnb. Et la bataille a commencé.

Ou Airbnb, Uber et Glovo annulent leur présence ou le taxi “entrera dans la provocation avec toutes les conséquences”

Au moment précis où il a été annoncé que ces technologies auraient leur place dans l’événement, le groupe formé par Elite Taxi, Riders x Rights et le Syndicat Llogaters a lancé une déclaration dans laquelle ils se sont positionnés totalement contre l’annonce. “Nous allons nous rencontrer et envisager très sérieusement des mobilisations très sérieuses contre cet événement, car il nous semble une provocation pour tous les citoyens qui subissent les attaques de ces tueurs à gages financiers”, cite le document.

Et ce n’était pas tant contre l’événement, si ce n’est contre des invités vedettes qui sapent, de leur point de vue, les droits du taxi, du logement et du travail décent; “les vautours financiers”, ont-ils ajouté, “contre lesquels Barcelone devrait se battre pour son capitalisme de plate-forme”.

En fait, selon Hitortextual Tito Álvarez – le porte-parole bien connu d’Elite à Barcelone – “tout cela est une pantomime absolue puisque la Generalitat et le Conseil municipal s’assoient maintenant pour soutenir un événement alors qu’ils ont déjà pris parti contre ces entreprises” . La lutte contre l’activité des appartements touristiques de la ville, les procès ouverts par les plateformes des coureurs à Barcelone et, bien sûr, l’année de l’absence d’Uber après les pressions de 2019 du groupe des taxis pour réformer la réglementation de la ville VTC “Barcelone est la Gaule contre l’activité du capitalisme de plate-forme”, affirment-ils.

Hypertextual a contacté la Mairie de Barcelone, qui s’assure que son rôle n’est pas l’organisateur de la réunion, uniquement pour soutenir l’innovation dans la ville.

24 heures après l’annonce annonçant d’éventuelles mobilisations, leur annonce officielle a déjà eu lieu. Le groupe d’organisations, dirigé par Tito Álvarez et Elite Taxi, a enregistré auprès du ministère de l’Intérieur de la Generalitat de Catalogne la demande de mobilisation pour lundi 24 février prochain, où ils citent environ 1000 taxis – “les quatre ‘Mataos «qu’ils peuvent faire éclater l’événement», explique Álvarez–, en plus des membres des autres groupes. “Protester contre les vautours financiers d’Uber, Glovo et Airbnb pour avoir profité de leur position dominante pour ruiner la vie des gens”, cite le document officiel auquel Hypertext a eu accès.

Compte tenu de la justification fournie par Elite et son représentant avant les manifestations aux portes de la réunion, ils affirment que “tous les politiciens savent que lorsque Uber se présente à Barcelone, la ville se renverse”. Donc, soit ils annulent leur présence, soit “ils entreront dans la provocation avec toutes les conséquences”, affirme Álvarez.

Ils s’asseyaient avec eux dans un débat public

Hypertextuel a tenté de contacter les organisateurs de l’événement pour connaître leur position avant la manifestation de lundi prochain, mais jusqu’à la publication du rapport n’a pas été possible. Tito Álvarez, Elite, les coureurs ou les personnes affectées par les appartements touristiques s’assurent qu’ils n’ont pas contacté l’organisation de toute façon. Rien n’indique non plus que cela pourrait se produire dans les prochaines heures.

Oui, ils donnent, en tout cas, une solution à leur protestation déjà plus que possible aux portes de l’événement: “Une des formules qui pourrait arrêter cela, car dans ces événements ils ne font que donner la parole à ces vautours, c’est créer un face-à-face public avec les représentants de ces entreprises. Une réunion transparente et publique, pour que les gens puissent donner leur avis. “

Une possibilité qui s’éloigne d’une réalité réalisable puisque, selon le porte-parole, “ce n’est qu’une couverture pour, de leur position dominante, se soumettre”. Une position qui est loin de la cordialité qui règne dans les rencontres d’entrepreneurs.

Plus d’économie et d’affaires